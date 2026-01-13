У США вперше відреагували на удар "Орешніком" по Львову: що відомо

Прапор США. / © Associated Press

У той час, коли адміністрація президента США Дональда Трампа намагається просунути переговори щодо миру, агресорка Російська Федерація здійснює «небезпечну і незрозумілу ескалацію» майже чотирирічної війни в Україні.

Про це заявила заступниця посла США в ООН Теммі Брюс під час екстреного засідання Ради Безпеки, повідомляє Associated Press.

Зокрема, дипломатка акцентувала на тому, що кілька днів тому Росія запустила балістичну ракету «Орєшнік», що здатна нести ядерну зброю, поблизу кордону з Польщею, яка є союзником НАТО.

«У момент величезного потенціалу, що зумовлений лише безпрецедентною відданістю президента Трампа миру в усьому світі, обидві сторони повинні шукати шляхи деескалації. Однак дії Росії ризикують розширити та посилити війну», — заявила Теммі Брюс.

Брюс нагадала Росії, що майже рік тому вона проголосувала за резолюцію Радбезу, яка закликала до припинення війни в Україні.

«Було б добре, якби Росія підтвердила свої слова діями. У дусі цієї резолюції Росія, Україна і Європа повинні серйозно прагнути миру та покласти край цьому кошмару», — висловилася американська дипломатка.

Окрім того, з її слів, Штати висловлюють жаль з приводу «вражальної кількості жертв» у війні та засуджують посилення атак Росії на енергетичну та іншу інфраструктуру України.

Своєю чергою, AP акцентує на тому, що атака РФ «Орешніком» сталася лише за кілька днів після того, як Київ та союзники повідомили про значний прогрес у досягненні згоди щодо того, як захищати «Україну від подальшої агресії Москви, якщо буде укладено мирну угоду під керівництвом США.

Європейські лідери засудили удар із використанням балістики, назвавши його «ескалацією та неприйнятним».

Нагадаємо, майже опівночі 8 січня РФ вперше вдарила по Львову «Орешніком». Ракета рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год. Серія вибухів у місті сталася лише за кілька хвилин після того, як було оголошено масштабну повітряну тривогу.

У Міноборони Росії заявили, мовляв, цей удар «Орешніком» став відповіддю на нібито «атаку» українського безпілотника на резиденцію диктатора Володимира Путіна у Валдаї вночі 29 грудня. Однак, наголошують в Інституті вивчення війни, ЦРУ виявило, що спроби удару по резиденції «фюрера» не було.

Після атаки українська Служба безпеки показала уламки балістичнох ракети. Серед знайдених деталей був блок стабілізації та наведення — фактично це «мізки» ракети. Слідчі кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі як воєнний злочин.