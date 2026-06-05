У Запоріжжі через падіння російського дрона пошкоджено газотранспортний об'єкт: що відомо

Дрон / © ТСН.ua

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Близько 04:05 5 червня на території Запоріжжя зафіксували падіння безпілотника типу Shahed/«Герань», який був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, дрон впав на відкритій ділянці місцевості на території Запорізького промислового майданчика «Запорізьке лінійне управління магістрального газопроводу» на вулиці Дослідна станція.

Унаслідок падіння безпілотника було пошкоджено бетонний паркан. Також сталося займання уламків БпЛА на площі близько одного квадратного метра.

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На місце прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, травмованих або загиблих немає. Інших пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

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