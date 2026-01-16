ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Українська делегація проведе переговори з США: що обговорюватимуть

Україна та США готують масштабні домовленості до форуму в Давосі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Українська делегація проведе переговори з США:

Українська делегація проведе переговори з США: / © Associated Press

Українська делегація завтра проведе у Маямі вирішальні переговори зі США щодо двох стратегічних угод про безпеку та економічний розвиток загальним обсягом до 800 мільярдів доларів.

Про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина.

«Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції „Слуга народу“ Давида Арахамії», — зазначила Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, основною метою візиту є доопрацювання домовленостей із американськими партнерами, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що ці документи — угоди про гарантії безпеки та економічне процвітання — можуть бути офіційно підписані на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступний етап — його фіналізація на найвищому рівні.

Також Європа та США в Парижі узгодили гарантії безпеки для України. Союзники представили план, який включає довгострокову підтримку ЗСУ та можливе розміщення іноземних військ на території України після припинення вогню.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie