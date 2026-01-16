Українська делегація проведе переговори з США: що обговорюватимуть

Українська делегація проведе переговори з США: / © Associated Press

Українська делегація завтра проведе у Маямі вирішальні переговори зі США щодо двох стратегічних угод про безпеку та економічний розвиток загальним обсягом до 800 мільярдів доларів.

Про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина.

«Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції „Слуга народу“ Давида Арахамії», — зазначила Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, основною метою візиту є доопрацювання домовленостей із американськими партнерами, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що ці документи — угоди про гарантії безпеки та економічне процвітання — можуть бути офіційно підписані на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступний етап — його фіналізація на найвищому рівні.

Також Європа та США в Парижі узгодили гарантії безпеки для України. Союзники представили план, який включає довгострокову підтримку ЗСУ та можливе розміщення іноземних військ на території України після припинення вогню.