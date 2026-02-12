Українцям можуть дозволити ігнорувати робочі повідомлення: що відомо

Робота / © Credits

Українцям можуть дозволити не відповідати на робочі повідомлення вихідними, під час свят та у відпустці. За порушення не може бути притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Про це йдеться у проєкті Цивільного кодексу України.

Спокій у вихідні: що відомо

Як зазначається у проєкті, людина має гарантоване право на інформаційний спокій. Йдеться про можливість не брати участі у робочих, службових, професійних та/або інших комунікаціях. Ця норма охоплює неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці або поза часом, визначеним договором.

«Здійснення фізичною особою права на інформаційний спокій не може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, погіршення умов праці, позбавлення премій або до будьяких інших негативних наслідків», — йдеться у кодексі.

Втім людину таки можуть залучати у неробочий час, але лише у виняткових випадках, визначених законом:

загроза нацбезпеці

забезпечення громадського порядку

охорона здоров’я населення

запобігання надзвичайним, аварійним ситуаціям

ризик завдання шкоди життю та здоров’ю інших осіб

у випадках, визначених договором.

Раніше ми розповідали, за ким «полюють» роботодавці 2026 року.

Так, сьогодні на піку — робітничі спеціальності.

«Якщо людина має практичні навички або перспективу навчитися на слюсаря, зварювальника чи суміжну професію — це зараз великий плюс», — зазначає керівниця платформи OLX Робота Марія Абдулліна.