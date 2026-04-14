"Уламки прошивали тіла навиліт": у лікарні Дніпра розповіли про критичний стан поранених після удару РФ

Удар по Дніпру / © Національна поліція України

До лікарні Дніпра надійшло 16 потерпілих через удар РФ по місту. Серед них — важкі та вкрай важкі. Лікарі поділилися моторошними подробицями про стан травмованих.

Про це повідомив директор лікарні Дніпра Сергій Риженко.

«Осколки прошивали навиліт тіла людей, які перебували в автомобілях. Тіла з розбитими головами, розірваними животами та грудинами, доставляли „швидкими“ одномоментно. Багато поламаних кінцівок», — розповів він.

Медик наголошує, що це — виключно цивільні люди. Потерпілим від 21 до 67 років.

У якому стані поранені через атаку РФ по Дніпру

Лікар поділився, що в очах поранених — шок, тремтіння та страх. Так:

40-річний чоловік — помирає на руках анестезіолога в реанімаційній залі;

4 людини — в операційних

30 — важких та вкрай важких

3 — з легкими пораненнями, їм надали допомогу і відпустили лікуватися додому.

«Всього 16, які доставлені першими після вибуху ракети…Лікуємо та молимося за їхнє спасіння…», — зазначив медик.

Атака РФ на Дніпро — що відомо

Як ми писали, у вівторок, 14 квітня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Так, РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури, на місці виникла пожежа. Є загиблі та поранені.

Балістична ракета влучила у район, де перебували люди, зокрема в автомобілях. Багато з них — загинули на місці. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох загиблих та десятки поранених, частина з яких перебуває у важкому стані. На місці атаки працюють рятувальники та медики, ліквідовуючи наслідки удару та надаючи допомогу постраждалим.