"Уламки прошивали тіла навиліт": у лікарні Дніпра розповіли про критичний стан поранених після удару РФ
Постраждалим через атаку Росії на Дніпро надають допомогу.
До лікарні Дніпра надійшло 16 потерпілих через удар РФ по місту. Серед них — важкі та вкрай важкі. Лікарі поділилися моторошними подробицями про стан травмованих.
Про це повідомив директор лікарні Дніпра Сергій Риженко.
«Осколки прошивали навиліт тіла людей, які перебували в автомобілях. Тіла з розбитими головами, розірваними животами та грудинами, доставляли „швидкими“ одномоментно. Багато поламаних кінцівок», — розповів він.
Медик наголошує, що це — виключно цивільні люди. Потерпілим від 21 до 67 років.
У якому стані поранені через атаку РФ по Дніпру
Лікар поділився, що в очах поранених — шок, тремтіння та страх. Так:
40-річний чоловік — помирає на руках анестезіолога в реанімаційній залі;
4 людини — в операційних
30 — важких та вкрай важких
3 — з легкими пораненнями, їм надали допомогу і відпустили лікуватися додому.
«Всього 16, які доставлені першими після вибуху ракети…Лікуємо та молимося за їхнє спасіння…», — зазначив медик.
Атака РФ на Дніпро — що відомо
Як ми писали, у вівторок, 14 квітня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Так, РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури, на місці виникла пожежа. Є загиблі та поранені.
Балістична ракета влучила у район, де перебували люди, зокрема в автомобілях. Багато з них — загинули на місці. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох загиблих та десятки поранених, частина з яких перебуває у важкому стані. На місці атаки працюють рятувальники та медики, ліквідовуючи наслідки удару та надаючи допомогу постраждалим.