ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

В Рівненській області двоє людей померли від переохолодження

У реанімаційному відділенні померли 29-річна жінка та 26-річний чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Рівненській області двоє людей померли від переохолодження

© Freepik

За минулу добу в Рівненській області шістьох осіб госпіталізували з ознаками переохолодження. Двоє з них померли.

Про це повідомили в ДСНС.

Людям встановили діагнози загальне переохолодження та обмороження.

«Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах. Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі», — зазначили рятувальники.

У Корецькій територіальній громаді внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.

«Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження», — додали в ДСНС.

Раніше ми писали, чим небезпечне переохолодження — читайте в новині.

Синоптики повідомили, що від 22 січня в Україні очікується послаблення морозів.

Дата публікації
Кількість переглядів
339
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie