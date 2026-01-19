В Рівненській області двоє людей померли від переохолодження

© Freepik

За минулу добу в Рівненській області шістьох осіб госпіталізували з ознаками переохолодження. Двоє з них померли.

Про це повідомили в ДСНС.

Людям встановили діагнози загальне переохолодження та обмороження.

«Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах. Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі», — зазначили рятувальники.

У Корецькій територіальній громаді внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.

«Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження», — додали в ДСНС.

Синоптики повідомили, що від 22 січня в Україні очікується послаблення морозів.