ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

В Україні знову лунає повітряна тривога - яка загроза

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 7 лютого, в Україні оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, злетів ворожий МіГ-31К.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 лютого російські війська випустили по Україні понад 400 дронів і 39 ракет різних типів.

Зокрема, по Україні сьогодні летіли дві ракети «Циркон», 21 крилата ракета Х-101, 16 «Калібрів», а також 408 ударних БпЛА і безпілотників інших типів.

Українська ППО знешкодила 24 російські ракети (10 ракет Х-101 і 14 «Калібрів») і 382 дрони. Однак ще 13 ракет і 21 ударний БпЛА влучили в 19 місцях, у трьох місцях — впали уламки.

Метою атаки були українська енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. В «Укренерго» додають, що влучання в енергообʼєкти зафіксували у восьми областях.

Всі деталі про нічний удар читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie