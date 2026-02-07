В Україні знову лунає повітряна тривога - яка загроза

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога / © ТСН

Сьогодні, 7 лютого, в Україні оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, злетів ворожий МіГ-31К.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 лютого російські війська випустили по Україні понад 400 дронів і 39 ракет різних типів.

Зокрема, по Україні сьогодні летіли дві ракети «Циркон», 21 крилата ракета Х-101, 16 «Калібрів», а також 408 ударних БпЛА і безпілотників інших типів.

Українська ППО знешкодила 24 російські ракети (10 ракет Х-101 і 14 «Калібрів») і 382 дрони. Однак ще 13 ракет і 21 ударний БпЛА влучили в 19 місцях, у трьох місцях — впали уламки.

Метою атаки були українська енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. В «Укренерго» додають, що влучання в енергообʼєкти зафіксували у восьми областях.

