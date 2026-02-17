Відключення світла 18 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 18 лютого

Реклама

В усіх регіонах Україні у середу, 18 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 18 лютого:

Реклама

Група 1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00

Група 2: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00

Група 3: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00

Група 4: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00

Реклама

Група 5: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00

Група 6: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00

Група 7: 05:00-09:00, 13:30-20:00

Група 8: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Реклама

Група 9: 06:00-12:00, 15:30-21:30

Група 10: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00

Група 11: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 12: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30

Реклама

Група 13: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00

Група 14: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00

Група 15: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00

Група 16: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00

Реклама

Група 17: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00

Група 18: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00

Група 19: 05:00-09:00, 13:30-20:00

Група 20: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Реклама

Група 21: 06:00-12:00, 15:30-21:30

Група 22: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00

Група 23: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 24: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30

Реклама

Група 25: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00

Група 26: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00

Група 27: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00

Група 28: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00

Реклама

Група 29: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00

Група 30: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00

Група 31: 05:00-09:00, 13:30-20:00

Група 32: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Реклама

Група 33: 06:00-12:00, 15:30-21:30

Група 34: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00

Група 35: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 36: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30

Реклама

Група 37: 08:30-15:00, 18:00-24:00

Група 38: 09:00-15:30, 18:30-24:00

Група 39: 09:30-16:30, 19:30-24:00

Група 40: 10:00-18:00, 21:00-24:00

Реклама

Група 41: 11:00-18:30, 22:00-24:00

Група 42: 11:30-19:30, 23:00-24:00

Група 43: 07:00-09:30, 12:30-20:30

Група 44: 07:00-11:00, 13:30-21:00

Реклама

Група 45: 07:00-11:30, 14:00-22:00

Група 46: 07:00-12:30, 15:00-22:30

Група 47: 07:30-13:30, 15:30-23:00

Група 48: 08:00-14:00, 16:30-23:30

Реклама

Група 49: 08:30-15:30, 20:30-24:00

Група 50: 09:00-16:00, 21:00-24:00

Група 51: 10:00-17:00, 21:30-24:00

Група 52: 10:30-17:30, 22:00-24:00

Реклама

Група 53: 12:00-19:00, 23:00-24:00

Група 54: 12:30-19:30, 23:30-24:00

Група 55: 07:00-09:00, 13:30-20:30

Група 56: 07:00-10:30, 14:00-21:00

Реклама

Група 57: 07:00-12:00, 15:30-21:30

Група 58: 07:00-12:30, 16:00-22:00

Група 59: 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 60: 08:00-14:00, 17:30-23:30

Реклама

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 18 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 18 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 18 лютого:

1.1 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

Реклама

1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 18:30 — 22:00;

2.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 18:30 — 22:00;

2.2 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;

Реклама

3.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

4.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

5.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00;

Реклама

5.2 — 01:00 — 04:30; 15:00 — 20:30;

6.1 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;

6.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 18 лютого:

Реклама

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 18 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 18 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 18 лютого:

Група 1.1 01:30 — 08:30 / 12:00 — 19:00 / 22:30 — 24:00

Група 1.2 01:30 — 08:30 / 12:00 — 19:00 / 22:30 — 24:00

Реклама

Група 2.1 01:30 — 05:00 / 12:00 — 19:00 / 22:30 — 24:00

Група 2.2 01:30 — 05:00 / 12:00 — 19:00 / 22:30 — 24:00

Група 3.1 05:00 — 12:00 / 15:30 — 21:00

Група 3.2 05:00 — 11:00 / 15:30 — 21:00

Реклама

Група 4.1 00:00 — 01:30 / 05:00 — 12:00 / 15:30 — 22:30

Група 4.2 00:00 — 01:30 / 05:00 — 12:00 / 16:00 — 22:30

Група 5.1 00:00 — 05:00 / 08:30 — 15:30 / 19:00 — 22:30

Група 5.2 00:00 — 05:00 / 08:00 — 12:00 / 19:00 — 22:30

Реклама

Група 6.1 00:00 — 01:30 / 08:00 — 15:30 / 19:00 — 24:00

Група 6.2 00:00 — 01:30 / 08:30 — 15:30 / 19:00 — 24:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 18 лютого:

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22

Реклама

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Реклама

Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

Реклама

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 18 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 18 лютого

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 18 лютого

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 18 лютого:

Реклама

1.1: 01:30 — 03:30, 07:00 — 09:30, 12:30 — 15:30, 18:30 — 21:30

1.2: 02:00 — 04:30, 08:00 — 10:30, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:30

2.1: 04:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

2.2: 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:30 — 24:00

Реклама

3.1: 00:00 — 01:30, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

3.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 06:30, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00

4.1: 03:30 — 05:30, 08:30 — 11:30, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:30

4.2: 00:30 — 02:30, 06:00 — 08:30, 11:30 — 14:30, 17:30 — 20:30

Реклама

5.1: 00:00 — 01:30, 05:30 — 07:30, 10:30 — 13:30, 16:30 — 19:30, 23:00 — 24:00

5.2: 02:30 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.1: 01:30 — 04:00, 07:30 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.2: 00:00 — 02:00, 06:30 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

Реклама

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 16–22 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 18 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 18 лютого

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 18 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 18 лютого

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 18 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 18 лютого

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 18 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 18 лютого

Нагадаємо, низка споживачів Одеси та Чорноморська залишилися без електропостачання через аварійну ситуацію. Для підтримки населення в області працюють 570 пунктів незламності.