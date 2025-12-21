Відключення світла 22 грудня: графіки в Києві та областях

Відключення світла в Україні

У понеділок, 22 грудня, у Києві та у більшості регіонів України будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Обмеження електропостачання доводиться застосовувати через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Києві

Мешканці столиці України перебуватимуть без електропостачання від 7,5 годин до 13 годин на добу. У деяких підгрупах світла не буде безперервно упродовж 7 годин.

Графік погодинних відключень виглядає так:

Графік відключення світла в Києві / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині найдовші відключення в деяких групах триватимуть до 12 годин на добу. Декому з мешканців області теж доведеться перебувати без світла упродовж 7 годин.

Графік погодинних відключень виглядає так:

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області

У мешканців Дніпропетровщини світла не буде від 10 до 13,5 годин на добу залежно від черги. Подекуди будуть тривалі відключення до 7 годин.

Графік погодинних відключень виглядає так:

Графік відключення світла в Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі світла не буде по 11-15 годин, у деяких чергах вимкнення відбуватимуться тричі на добу — по 5 годин поспіль.

Графік погодинних відключень виглядає так:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині мешканці перебуватимуть без світла по 12-14 годин, деякі відключення триватимуть до 5-5,5 годин.

Графік погодинних відключень виглядає так:

1.1 00:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30

3.2 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30

4.2 01:00-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30

5.1 00:00-01:00; 07:00-11:30; 15:00-18:00; 18:30-22:00

5.2 00:00-01:00; 07:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-10:00; 11:30-15:00; 18:00-22:00

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині відключення світла триватимуть по 8-10 годин, залежно від групи. Періоди без електропостачання триватимуть по 2-3 години.

Графік погодинних відключень виглядає так:

1.1 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

1.2 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

2.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

4.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

4.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

6.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині відключення світла можуть тривати до 9-11 годин на добу, залежно від групи. Електропостачанн може не бути до 5 годин поспіль.

Графік погодинних відключень виглядає так:

Графік відключення світла в Сумській області

На Смущині мешканці залишатимуться без світла по 12-14 годин на добу. Найтриваліші відключення відбуватимуться упродовж 4 годин.

Графік погодинних відключення світла виглядає так:

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині також відбуватимуться відключення світла:

з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.

з 07:00 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 10:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 18:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.

Ознайомитися з графіком можна на сайті обленерго.

Нагадаємо, уряд поставив завдання забезпечити до 24 грудня перенаправити вивільнений енергетичний ресурс до 1 ГВт на потреби населення.