Ворог окупував Званівку та просунувся на кількох напрямках — оновлена мапа бойових дій
Російські війська окупували Званівку та мають тактичне просування поблизу ще кількох населених пунктів на сході України.
Російська армія продовжує наступальні дії на сході України. За оновленими даними аналітиків, ворог окупував населений пункт Званівка, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці.
Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState.
Ситуація на фронті залишається напруженою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що станом на 14:00 21 грудня у селищі Грабовське, що на Сумщині, тривають бої. ЗСУ докладають максимум зусиль до вибиття окупаційних військ на російську територію.