Війна
134
1 хв

Ворог окупував Званівку та просунувся на кількох напрямках — оновлена мапа бойових дій

Російські війська окупували Званівку та мають тактичне просування поблизу ще кількох населених пунктів на сході України.

Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російська армія продовжує наступальні дії на сході України. За оновленими даними аналітиків, ворог окупував населений пункт Званівка, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці.

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState.

Ситуація на фронті залишається напруженою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що станом на 14:00 21 грудня у селищі Грабовське, що на Сумщині, тривають бої. ЗСУ докладають максимум зусиль до вибиття окупаційних військ на російську територію.

