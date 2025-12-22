ТСН у соціальних мережах

Світ
698
1 хв

Пенсії замість допомоги Києву: Ді Венс знову "накинувся" на Україну через гроші

Джей Ді Венс виступив проти фінансування України на користь американських пенсіонерів.

Дмитро Гулійчук
Джей Ді Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати мають платити більші пенсії літнім американцям, ніж надавати фінансову допомогу Україні.

Про це він сказав під час виступу в місті Фінікс, штат Арізона, який транслював Білий дім.

«Ми допомагаємо літнім американцям із пенсіями, скасовуючи податки на виплати із соціального забезпечення. Ми вважаємо важливим шанувати своїх батьків і матерів, а не відправляти всі їхні гроші в Україну», — заявив Венс.

За його словами, американські гроші повинні насамперед залишатися всередині країни та «працювати на благополуччя її громадян», а не відправлятися за кордон.

Раніше президент США Трамп назвав припинення війни в Україні «безладом» і заявив, що більше не дасть грошей Києву.

