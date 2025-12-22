- Дата публікації
Пенсії замість допомоги Києву: Ді Венс знову "накинувся" на Україну через гроші
Джей Ді Венс виступив проти фінансування України на користь американських пенсіонерів.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати мають платити більші пенсії літнім американцям, ніж надавати фінансову допомогу Україні.
Про це він сказав під час виступу в місті Фінікс, штат Арізона, який транслював Білий дім.
«Ми допомагаємо літнім американцям із пенсіями, скасовуючи податки на виплати із соціального забезпечення. Ми вважаємо важливим шанувати своїх батьків і матерів, а не відправляти всі їхні гроші в Україну», — заявив Венс.
За його словами, американські гроші повинні насамперед залишатися всередині країни та «працювати на благополуччя її громадян», а не відправлятися за кордон.
Раніше президент США Трамп назвав припинення війни в Україні «безладом» і заявив, що більше не дасть грошей Києву.