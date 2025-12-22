ТСН в социальных сетях

Мир
574
1 мин

Пенсии вместо помощи Киеву: Ди Вэнс снова "набросился" на Украину из-за денег

Джей Ди Вэнс выступил против финансирования Украины в пользу американских пенсионеров.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Джей Ди Венс

Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты должны платить большие пенсии пожилым американцам, чем оказывать финансовую помощь Украине.

Об этом он сказал во время выступления в городе Финикс, штат Аризона, транслировавшего Белый дом.

«Мы помогаем пожилым американцам с пенсиями, отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению. Мы считаем важным уважать своих родителей и матерей, а не отправлять все их деньги в Украину», — заявил Вэнс.

По его словам, американские деньги должны, прежде всего, оставаться внутри страны и «работать на благополучие ее граждан», а не отправляться за границу.

Ранее президент США Трамп назвал прекращение войны в Украине «беспорядком» и заявил, что больше не даст денег Киеву.

