Пенсии вместо помощи Киеву: Ди Вэнс снова "набросился" на Украину из-за денег

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты должны платить большие пенсии пожилым американцам, чем оказывать финансовую помощь Украине.

Об этом он сказал во время выступления в городе Финикс, штат Аризона, транслировавшего Белый дом.

«Мы помогаем пожилым американцам с пенсиями, отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению. Мы считаем важным уважать своих родителей и матерей, а не отправлять все их деньги в Украину», — заявил Вэнс.

По его словам, американские деньги должны, прежде всего, оставаться внутри страны и «работать на благополучие ее граждан», а не отправляться за границу.

Ранее президент США Трамп назвал прекращение войны в Украине «беспорядком» и заявил, что больше не даст денег Киеву.