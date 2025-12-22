- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 574
- Время на прочтение
- 1 мин
Пенсии вместо помощи Киеву: Ди Вэнс снова "набросился" на Украину из-за денег
Джей Ди Вэнс выступил против финансирования Украины в пользу американских пенсионеров.
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты должны платить большие пенсии пожилым американцам, чем оказывать финансовую помощь Украине.
Об этом он сказал во время выступления в городе Финикс, штат Аризона, транслировавшего Белый дом.
«Мы помогаем пожилым американцам с пенсиями, отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению. Мы считаем важным уважать своих родителей и матерей, а не отправлять все их деньги в Украину», — заявил Вэнс.
По его словам, американские деньги должны, прежде всего, оставаться внутри страны и «работать на благополучие ее граждан», а не отправляться за границу.
Ранее президент США Трамп назвал прекращение войны в Украине «беспорядком» и заявил, что больше не даст денег Киеву.