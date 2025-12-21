«Томагавки» и захват кораблей с нефтью РФ: сенатор Грэм призвал Трампа идти "ва-банк"

Линдси Грэм / © Associated Press

Реклама

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения, Соединенные Штаты должны резко изменить политику в отношении России и предоставить Украине ракеты «Томагавк».

Об этом он сказал в интервью NBC News.

По словам Грэма, если Путин скажет «нет» мирному соглашению, Соединенным Штатам нужно «кардинально изменить правила игры». В частности, предоставить Украине ракеты «Томагавк», чтобы ВСУ поразили заводы по производству беспилотников и ракет, существующих в России.

Реклама

«Я бы пошел ва-банк, если бы Путин сказал „нет“, — говорит сенатор.

Грэм надеется, что если Путин и в этот раз откажется от мира, то Трамп наконец-то подпишет законопроект о санкциях против РФ. Сенатор предлагает захватывать корабли с российской нефтью.

«Если в этот раз он скажет „нет“, вот что, надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, имеющий 85 соавторов и вводящий тарифы на страны как Китай, покупающие дешевую российскую нефть, признает Россию государством-спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей, и самое главное — конфискует корабли с санкционной российской нефтью», — отметил он.

По мнению Грэма, мирное соглашение должно сделать невозможным новое нападение России на Украину. Этого можно добиться благодаря размещению европейских войск и предоставлению Киеву реальных гарантий безопасности.

Реклама

Он добавил, что без усиления давления со стороны США Путин и дальше будет пытаться захватывать новые территории Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что именно украинская делегация обсуждает в США на переговорах.