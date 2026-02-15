ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Ворог просунувся на межі з Дніпропетровщиною — Deep State

Аналітики опублікували оновлення карти бойових дій.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Під час наступальних дій у Донецькій області російська окупаційна армія просунулася поблизу села Новомиколаївки, що біля адміністративної межі Дніпропетровської області.

Про це повідомили у неділю, 15 лютого, на ресурсі Deep State.

Аналітики опублікували оновлення карти бойових дій, зазначивши просування ворога.

«Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки», — йдеться у повідомленні.

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

Нагадаємо, раніше в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливі контрнаступальні дії Збройних сил України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Першими про це почали заявляти російські окупанти, ймовірно, зіткнувшись із труднощами на полі бою.

Наприкінці 2025 року стало відомо про операцію зі звільнення п’яти населених пунктів на Дніпропетровщині. Йдеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне.

