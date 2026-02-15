Війна в Україні / © ТСН

Під час наступальних дій у Донецькій області російська окупаційна армія просунулася поблизу села Новомиколаївки, що біля адміністративної межі Дніпропетровської області.

Про це повідомили у неділю, 15 лютого, на ресурсі Deep State.

Аналітики опублікували оновлення карти бойових дій, зазначивши просування ворога.

«Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки», — йдеться у повідомленні.

© Deepstatemap

Нагадаємо, раніше в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливі контрнаступальні дії Збройних сил України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Першими про це почали заявляти російські окупанти, ймовірно, зіткнувшись із труднощами на полі бою.

Наприкінці 2025 року стало відомо про операцію зі звільнення п’яти населених пунктів на Дніпропетровщині. Йдеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне.