Втекти від армії за $4000: на Одещині затримали групу ухилянтів

На Одещині прикордонники викрили групу чергових ухилянтів, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон.

Про це інформує Держприкордонслужба.

На околиці с. Розівка прикордонники зупинили автомобіль, за кермом якого їхав 36-річний українець.

В автівці, окрім водія, перебувало четверо чоловіків призовного віку, жителі Сумщини, Донеччини та Кропивницького.

З’ясувалося, що українці планували виїхати за кордон, аби уникнути призову на військову службу. Для цього через рекламу в Інтернеті вони зв’язалися з жителем прикордоння та попросили про "допомогу". За свої послуги чоловік забажав близько $4000.

Після прибуття всіх до Одеси, ухилянти отримали телефоном інструкцію дістатися до Подільська, де вони мали сісти в таксі та доїхати до кордону.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Також до Нацполіції направлене повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень: "незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та "ухилення від призову на військову службу". Тривають невідкладні слідчі дії.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Так, на Закарпатті позавчора, 7 березня, прикордонники затримали групи ухилянтів – "водолазів" та "човнярів", які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса.

Недавно мешканець Тернополя поскаржився в Мережі, що заплатив шахраям понад 5 тисяч гривень передоплати, щоб незаконно виїхати з України, однак його "кинули".

25 лютого водії автобуса пообіцяли ухилянтові вивезти його за кордон та влаштували "квест" прикордонникам.

Місяць тому на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Чоловік був вбраний у жіночий одяг та навіть нафарбував нігті.

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