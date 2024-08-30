Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука

Указ про звільнення опубліковано на сайті глави держави.

У п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у документі.

У вечірньому відеозверненні президент Зеленський поінформував, що вирішив замінити командувача Повітряних сил, не повідомивши прямо про причину такого рішення.

"Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - заявив він.

Напередодні стало відомо, що Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один із найдосвідченіших українських пілотів.

Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала причиною катастрофи літака неузгодженість підрозділів Повітряних сил, яка призвела до його збиття власною ППО.

У відповідь Микола Олещук назвав народну депутатку Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва" країни та "ньюзмейкером ворожої пропаганди", зазначивши, що їй ще доведеться вибачитися перед армією, причому в суді.

Нагадаємо, внаслідок аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня, загинув льотчик ВПС ЗСУ підполковник Олексій "Мунфіш" Месь. Це сталося лише за кілька тижнів після прибуття довгоочікуваних американських літаків до України.

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