Жителів 4 областей України попередили про небезпеку: в чому річ

Синоптики оголосили попередження про небезпечну погоду для західних областей України на 4 лютого. Ожеледь та ожеледиця на дорогах можуть суттєво ускладнити рух транспорту.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 4 лютого жителів Львівської, Тернопільської, Івано-Франківській та Чернівецької областей. У цих регіонах очікуються ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Через таку погоду може бути ускладнених рух транспорту.

Регіони України, де 4 лютого оголошений жовтий рівень небезпеки / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, 4 лютого Україну розділить різкий температурний контраст: від -15°C на сході та північному сході до +6°C на Закарпатті. У західних областях, на Вінниччині та Житомирщині очікується невеликий сніг, на Прикарпатті — ожеледь, а на дорогах більшості регіонів утримається ожеледиця. У Києві та області день мине без опадів із температурою -8…-10°C у столиці.