Не лише втома: кардіолог назвав три ознаки, які сигналізують про загрозу серцю та ниркам

Кардіолог назвав три ознаки, які сигналізують про приховану загрозу

Гіпертонію часто називають «тихим вбивцею», адже вона роками руйнує серце та нирки без жодних симптомів. Кардіолог Санджай Гупта назвав три критичні ознаки, які дозволяють вчасно виявити небезпечне підвищення тиску.

Про це пише Daile Express.

Лікар Гупта розповів про три ознаки, які можуть сигналізувати про приховану загрозу для вашого організму, серед яких:

постійне відчуття втоми;

часті головні болі;

задишка під час фізичного навантаження.

Окрім того, що гіпертонія рідко викликає помітні симптоми, її також називають «тихим вбивцею», оскільки вона збільшує ймовірність серцевих нападів та інсультів. Пошкодження артерій може призвести до їх закупорки або розриву, що в результаті вражає мозок або серце.

Серце виснажується від роботи під підвищеним тиском, поступово слабшаючи з часом.

Зменшення кровотоку також погіршує функцію нирок, що може призвести до ниркової недостатності. Окрім того, пошкодження кровоносних судин може вплинути на очі та мозок, що призведе до проблем із зором та зниження когнітивних функцій.

Неконтрольована гіпертонія робить судини жорсткими та слабкими, що порушує живлення життєво важливих органів. За словами кардіолога, це руйнування часто відбувається безсимптомно, проте його можна зупинити завдяки медикаментам та зміні способу життя.

Лікар Гупта наголошує: не варто чекати на погане самопочуття, оскільки пошкодження накопичуються непомітно. Замість симптомів слід орієнтуватися на регулярні вимірювання тиску та обстеження (наприклад, перевірку сітківки ока чи стану серцевого м’яза).

Це єдиний спосіб запобігти деменції, інсульту, серцевій або нирковій недостатності.

Доктор Гупта переконаний, що високий тиск — це не просто хвороба, а «крик організму про допомогу». Серед головних причин передчасного старіння судин лікар виділяє зловживання алкоголем, дефіцит сну, ожиріння та низьку фізичну активність.

За його словами, через сучасні методи ведення сільського господарства з нашого раціону зникли важливі елементи, як-от магній, що також провокує гіпертензію.

Кардіолог критикує підхід, коли пацієнтам призначають лише таблетки, ігноруючи спосіб життя. Він називає це «ведмежою послугою», оскільки медикаменти лише маскують симптоми, не усуваючи глибші проблеми: стрес, неправильне харчування та втому.

Він зазначає, що людині із високим кров’яним тиском необхідно переглянути свій спосіб життя. Зокрема, потрібно дотримуватися збалансованого харчування, займатися спортом та не нехтувати відпочинком.

