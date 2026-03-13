Не лише куряча грудка: 8 продуктів із високим вмістом білка, які варто додати до раціону

Креветки / © Unsplash

Реклама

Багато людей вважають курячу грудку головним джерелом білка, однак існує чимало інших продуктів, які можуть забезпечити організм не меншою кількістю цієї поживної речовини. Деякі з них навіть містять більше білка або додаткові корисні елементи, що допомагають урізноманітнити щоденний раціон.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Ось кілька продуктів із високим вмістом білка, які можуть стати альтернативою курячій грудці.

Реклама

Грудка індички

Порція індичої грудки вагою близько 85 г містить приблизно 25,6 г білка. Це трохи більше, ніж у курці. Такий продукт вважається нежирним джерелом білка і має близько 125 калорій на порцію, що майже дорівнює калорійності курячого м’яса.

Тунець

Залежно від виду, тунець також містить значну кількість білка. У жовтоперому тунці — близько 24,8 г, у блакитному — приблизно 25,4 г, а у консервованому білому — близько 19,5 г білка на порцію 85 г. Водночас фахівці радять обмежувати споживання тунця через можливий вміст ртуті: дорослим зазвичай рекомендують не більше двох-трьох порцій на тиждень.

Креветки

У 85 г варених креветок міститься приблизно 20 г білка і лише 84 калорії. Завдяки низькій калорійності цей продукт можна використовувати у багатьох стравах — від салатів до пасти. Креветки також містять кальцій і мають невелику кількість насичених жирів.

Яловичий фарш

Порція нежирного яловичого фаршу (90% пісності) забезпечує приблизно 22,2 г білка. Однак він містить більше жиру, ніж курка: приблизно 10 г жиру на 85 г, а калорійність становить близько 184 калорій, що більше, ніж у курячої грудки.

Реклама

Сир пармезан

Невелика порція твердого пармезану (близько 1 унції — приблизно 28 г) містить близько 10 г білка. У перерахунку на вагу цей сир може навіть перевищувати курку за вмістом білка. Така порція має приблизно 111 калорій і близько 7 г жиру.

Грецький йогурт

Порція 7 унцій (близько 200 г) нежирного грецького йогурту містить приблизно 19,9 г білка, а також близько 146 калорій і 230 мг кальцію. Це майже вдвічі більше білка, ніж у звичайному йогурті.

Сочевиця

Склянка вареної сочевиці забезпечує приблизно 17,9 г білка. Крім того, вона містить клітковину, залізо, калій і фолієву кислоту. Хоча калорійність такої порції становить близько 230 калорій, це одна з популярних рослинних альтернатив тваринному білку.

Кисломолочний сир

Одна склянка кисломолочного сиру з жирністю 2% містить приблизно 23,5 г білка та близько 183 калорій. Продукт також багатий на кальцій і містить мало вуглеводів, що робить його популярним вибором для збалансованого харчування.

Реклама

Нагадаємо, фахівці назвали ковбасу, яку вважають однією з найсмачніших і водночас корисніших серед ковбасних виробів. За словами експертів, за умови помірного споживання та якісного складу її можна включати до щоденного раціону, зокрема й для дітей.