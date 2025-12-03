Кому пощастить 4 грудня: шість китайських знаків, що притягують процвітання

Китайський гороскоп / © AP

Шість знаків китайського зодіаку, за астрологічними прогнозами, отримають особливо сприятливу енергію 4 грудня 2025 року. Цього дня, який проходить під впливом Вогняної Вівці та супроводжується року Дерев’яної Змії, вважається, що удача діятиме передбачувано та стабільно, без різких стрибків. Енергії Вівці й Свині формують відчуття підтримки та внутрішнього тепла, а стратегічність Змії допомагає краще помічати можливості та уникати хаотичних рішень.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологи пояснюють: успіх цього дня проявлятиметься не як випадковий подарунок, а як вчасна допомога, швидкі відповіді чи гармонійні збіги обставин, які сприятимуть руху вперед у сферах, що довго стояли на паузі. Йдеться про злагоджений розвиток подій і відчуття, що все складається природно.

Коза

Для представників цього знаку день обіцяє полегшення у стосунках та побутових питаннях. Те, з чим доводилося боротися самостійно, може вирішитися завдяки вчасній підтримці. Удача виявиться через співпрацю та відкритість до допомоги інших.

Змія

Цього дня Змії здатні помітити деталі, які інші пропускають. Інтуїція підкаже правильний напрямок і відкриє можливість, що раніше залишалася поза увагою. Сприятлива енергія проявиться через проникливість і швидкі рішення.

Кінь

Коням прогнозують повернення руху вперед там, де все було загальмовано. Вдасться завершити важливу справу, що довго відкладалася. Удача цього дня приходить через виконання і завершення, яке відкриває простір для нових можливостей.

Свиня

Представники знаку Свині отримають підтримку через практичні рішення. Один вдалий крок може зекономити час, кошти або знизити рівень стресу. День сприяє впорядкуванню планів і формуванню стабільності.

Бик

Бики можуть отримати відповідь чи знак, на який давно чекали. Це не обов’язково велика подія, але вона принесе чіткість та впевненість. Сприятлива енергія проявиться через розуміння ситуації та відчуття опори.

Дракон

У Драконів повертається мотивація, яка могла згаснути останнім часом. Нагадування про важливу ціль або щира розмова допоможуть зосередитися. Процвітання з’явиться через відновлення внутрішнього фокуса та природний рух до мети.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 4 грудня — досить складний в емоційному плані день — особливо, це стосується першої його половини.