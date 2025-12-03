В інтернаті Києва загадково померла 11-річна дівчинка: розслідують як вбивство

В київському інтернаті загадково померла дитина. Колаж / © ТСН

В одному з інтернатів Дарницького района Києва за загадкових обставин померла 11-річна дівчинка Мирослава Л. Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах смерть дитини настала у понеділок близько 7 ранку, а причина наразі встановлюється.

Офіційно у поліції Києва факт смерті цієї дитини підтвердили та додали, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з приміткою «Природня смерть» (провадження за цією статтею зазвичай відкривають, щоб з’ясувати якомога більше обставин — Ред.).

«Тіло малолітньої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті», — повідомили нам у відділі комунікацій ГУНП в м.Києві.



В інтернаті, де за даними поліції Києва сталася смерть дитини, заявили, що цей випадок залишать без коментарів. ТСН.ua звернувся до профільного підрозділу департамента соціальної та ветеранської політики КМДА, який курує сферу інтернатів, але там також утримались від коментаря щодо смерті дитини.

Правоохоронці наразі з’ясовують всі обставини смерті дівчинки.

Водночас деталі смерті цієї дитини з’ясовує і радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.