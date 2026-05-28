Один знак отримає несподіваний шанс на успіх, інший — змушений буде змінити свої плани: рунічний прогноз на 29 травня

Руни / © ТСН

Реклама

29 травня принесе енергію несподіваних поворотів і нових висновків: руни вказують, що цього дня багато ситуацій можуть раптово змінити напрямок або показати приховані деталі. Те, що ще недавно мало вигляд стабільний і зрозумілий, може змусити переглянути свої очікування чи плани. Для когось це стане шансом вирватися вперед і скористатися новими можливостями, а для когось — необхідністю швидко адаптуватися до змін. Важливо не поспішати з рішеннями і уважно стежити за тим, які знаки та підказки дає вам день.

Рунічний прогноз на 29 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Уруз

День сили і рішучості. Ви матимете достатньо енергії для важливих рішень і дій.

Телець — Одал

Питання стабільності, дому та особистих меж стануть особливо важливими.

Реклама

Близнята — Кеназ

Нові ідеї або несподіване прояснення допоможуть знайти правильний напрямок.

Рак — Беркана

Період внутрішнього оновлення. Не поспішайте — важливі зміни потребують часу.

Лев — Вуньйо

Позитивні новини або підтримка можуть значно покращити ваш настрій і ситуацію.

Діва — Іса

Пауза і сповільнення. Не варто форсувати події або тиснути на себе.

Реклама

Терези — Манназ

Спілкування з людьми принесе важливі підказки і нові можливості.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть змусити вас повністю переглянути свої плани.

Стрілець — Райдо

Рух вперед і нові рішення. День сприятливий для змін і поїздок.

Козоріг — Йера

Результати попередніх дій ставатимуть дедалі очевиднішими.

Реклама

Водолій — Інгуз

Завершення важливого етапу допоможе вам підготуватися до нового старту.

Риби — Лагуз

Інтуїція допоможе вам уникнути помилок і зробити правильний вибір.

Загальна енергія дня

29 травня — це день прихованих можливостей і нових рішень.

Те, що сьогодні здається несподіванкою, скоро може стати вашим шансом на зміни.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів