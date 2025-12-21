Оракул Ленорман на 21 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — результат, Водоліям — важливі новини

Карти Оракула Ленорман показують ключові тенденції дня й допомагають краще зрозуміти власний стан і напрямок руху. 21 грудня символи говорять про завершення циклів, спокійні рішення та потребу слухати себе.

Овен — Лелека

Поступові зміни й оновлення. День сприятливий для корекції планів і нових підходів.

Телець — Дім

Стабільність і потреба в комфорті. Варто зосередитися на родинних або побутових справах.

Близнята — Лист

Повідомлення або розмова матимуть значення. Інформація допоможе визначитися з подальшими діями.

Рак — Місяць

Підвищена емоційність і чутливість. День підходить для творчості та турботи про себе.

Лев — Сонце

Результат і задоволення від зробленого. Ви відчуєте впевненість у власних кроках.

Діва — Книга

Питання, яке ще не повністю розкрите. Не поспішайте — потрібен час для осмислення.

Терези — Серце

Тепле спілкування, підтримка та щирі емоції. Добрий день для близьких розмов.

Скорпіон — Коса

Рішуче завершення або різкий поворот. Час відпустити те, що більше не працює.

Стрілець — Корабель

Думки про майбутнє та нові горизонти. День сприяє плануванню й розширенню бачення.

Козоріг — Вежа

Зосередженість і дистанція. Краще діяти самостійно й не відволікатися на зайве.

Водолій — Вершник

Важливі новини або швидкі події. День принесе рух і нові імпульси.