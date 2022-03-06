Арестович заявив, що серед полонених та загиблих в Україні є чимало російських строковиків

Арестович заявив, що серед полонених та загиблих в Україні є чимало російських строковиків

Таке враження, що на основні напрямки Росія кинула якраз строковиків, сказав посадовець.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що серед полонених російських військових не менше 300 – це бійці строкової служби РФ. Серед російських строковиків також багато загиблих.

Про це Арестович сказав у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Строковиків ­– не менше 300, я думаю (серед захоплених у полон російських військових ­– ред.). Величезна кількість. Вчора тільки п’ятеро були на пресконференції. Строковики – терміновіше нікуди", – розповів радник голови ОП.

"Адже вже йдеться про створення таборів для полонених. Таборів ­– це страшно звучить, але насправді саме цього вимагає Женевська конвенція. Доводиться вживати правильну термінологію і не треба думати, що це буде колючий дріт та жахливі знущання, ні. Тим не менш, їх (строковиків – ред.) вистачає тут, їх убитими дуже багато. Таке враження, що на основні напрямки кинули якраз строковиків. Ну, і полоненими, звісно, вистачає", – розповів Арестович.