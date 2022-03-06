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Арестович заявив, що серед полонених та загиблих в Україні є чимало російських строковиків

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Арестович заявив, що серед полонених та загиблих в Україні є чимало російських строковиків

Інтерфакс-Україна

Таке враження, що на основні напрямки Росія кинула якраз строковиків, сказав посадовець.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що серед полонених російських військових не менше 300 – це бійці строкової служби РФ. Серед російських строковиків також багато загиблих. 

Про це Арестович сказав у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Строковиків ­– не менше 300, я думаю (серед захоплених у полон російських військових ­– ред.). Величезна кількість. Вчора тільки п’ятеро були на пресконференції. Строковики – терміновіше нікуди", – розповів радник голови ОП.

"Адже вже йдеться про створення таборів для полонених. Таборів ­– це страшно звучить, але насправді саме цього вимагає Женевська конвенція. Доводиться вживати правильну термінологію і не треба думати, що це буде колючий дріт та жахливі знущання, ні. Тим не менш, їх (строковиків – ред.) вистачає тут, їх убитими дуже багато. Таке враження, що на основні напрямки кинули якраз строковиків. Ну, і полоненими, звісно, вистачає", – розповів Арестович. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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