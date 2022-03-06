Арестович заявив, що серед полонених та загиблих в Україні є чимало російських строковиків

Таке враження, що на основні напрямки Росія кинула якраз строковиків, сказав посадовець.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що серед полонених російських військових не менше 300 – це бійці строкової служби РФ. Серед російських строковиків також багато загиблих.
Про це Арестович сказав у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.
"Строковиків – не менше 300, я думаю (серед захоплених у полон російських військових – ред.). Величезна кількість. Вчора тільки п’ятеро були на пресконференції. Строковики – терміновіше нікуди", – розповів радник голови ОП.
"Адже вже йдеться про створення таборів для полонених. Таборів – це страшно звучить, але насправді саме цього вимагає Женевська конвенція. Доводиться вживати правильну термінологію і не треба думати, що це буде колючий дріт та жахливі знущання, ні. Тим не менш, їх (строковиків – ред.) вистачає тут, їх убитими дуже багато. Таке враження, що на основні напрямки кинули якраз строковиків. Ну, і полоненими, звісно, вистачає", – розповів Арестович.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.