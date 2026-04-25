Країна-сусідка України екстрено підняла бойову авіацію через атаку РФ: що відомо

Винищувач

Польща піднімала військові літаки через активність дальньої російської авіації, що здійснювала ракетні удари по Україні.

Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

«Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РСЗ активував необхідні сили і засоби, які є в його розпорядженні», — йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Республіки Польща у соціальній мережі X.

Зазначається, що в межах операції чергують винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у вищий ступінь готовності.

Нагадаємо, під ранок РФ вгатила по Україні. Зокрема, вибухи лунали у Дніпрі та Харкові. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про фіксацію кількох вибухів у місті.

У Дніпрі зафіксовано влучання у чотирьохповерховий будинок. Під завалами можуть бути люди.