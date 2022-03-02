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Ми не можемо сказати точно, що білоруські підрозділи беруть участь у боях проти України – Арестович

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Ми не можемо сказати точно, що білоруські підрозділи беруть участь у боях проти України – Арестович

Водночас "Білорусь використовується по повній", щоб там розташовувалися російські війська і йшли атакою на Україну.  

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі неможливо стверджувати офіційно, що на території України є білоруські війська, які воюють проти держави.

Про це він сказав в ефірі спільного марафону українських телеканалів, який ведуть журналісти "1+1".

"Є сигнали про нібито участь білоруських військ – окремих підрозділів – у бойових діях на території України. Але цих сигналів недостатньо, щоб стверджувати це офіційно на рівні Офісу президента і центрального телебачення. Тобто йде перевірка. Наразі ми не можемо сказати точно, напевно, залізно, що білоруські підрозділи, принаймні на рівні підрозділів, окремих осіб, груп, беруть участь у бойових діях проти України", ­­– розповів Арестович.

Водночас він наголосив, що "Білорусь використовується по повній", щоб там розташовувалися російські війська і йшли атакою на Україну.  

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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