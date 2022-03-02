Ми не можемо сказати точно, що білоруські підрозділи беруть участь у боях проти України – Арестович

Ми не можемо сказати точно, що білоруські підрозділи беруть участь у боях проти України – Арестович

Водночас "Білорусь використовується по повній", щоб там розташовувалися російські війська і йшли атакою на Україну.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі неможливо стверджувати офіційно, що на території України є білоруські війська, які воюють проти держави.

Про це він сказав в ефірі спільного марафону українських телеканалів, який ведуть журналісти "1+1".

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"Є сигнали про нібито участь білоруських військ – окремих підрозділів – у бойових діях на території України. Але цих сигналів недостатньо, щоб стверджувати це офіційно на рівні Офісу президента і центрального телебачення. Тобто йде перевірка. Наразі ми не можемо сказати точно, напевно, залізно, що білоруські підрозділи, принаймні на рівні підрозділів, окремих осіб, груп, беруть участь у бойових діях проти України", ­­– розповів Арестович.

Водночас він наголосив, що "Білорусь використовується по повній", щоб там розташовувалися російські війська і йшли атакою на Україну.