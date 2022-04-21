Ми повертаємо додому 19 людей: в Україні відбувся черговий обмін полоненими

В Україні 21 квітня відбувся черговий обмін полоненими.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації", - заявила вона.

Варто зазначити, що це вже шостий обмін. У вівторок, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся п'ятий обмін полоненими. Додому повернулися 76 українців. 14 квітня за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся четвертий обмін військовополоненими з Росією. До України тоді повернулися 30 громадян.

Третій обмін полоненими відбувся 9 квітня. Звільнили всього 26 наших людей, серед них військові та цивільні.

1 квітня відбувся другий масштабний обмін полоненими між українською та російською сторонами. Додому повернулося 86 українських військових, серед яких - 15 жінок. Перший повноцінний обмін військовополонених України та Росії відбувся 24 березня. Тоді додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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