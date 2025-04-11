Дипломат Чалий про миротворців / © Голос Америки

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Забезпечити мир в Україні можливо лише за умов її повноцінного членства у НАТО, або надання ядерних гарантій безпеки, а миротворча місія цього зробити не може.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Валерій Чалий.

Він заявив, що якби рішення про миротворчу місію приймала тільки Велика Британія, то вони б вже давно були в Україні.

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«Велика Британія давно б підготувала дві бригади своїх військовослужбовців. Зараз вони разом із Францією намагаються знайти підтримку в інших країнах щодо цього питання. Що мене дивує так це те, що всі говорять про розміщення миротворців в Україні лише після встановлення миру. Послухайте після встановлення миру без членства України в НАТО чи ядерної парасольки, жоден миротворчий контингент нічого не зробить. Навіть якщо це буде 100-тисячне угруповання. Перші постріли РСЗВ і ці всі шоломи як вітром здує з території України. Це фактично знову почнеться війна. При всій повазі, я не вірю в жодні миротворчі місії без членства України в НАТО чи ядерної парасольки», — пояснив Чалий.

Він зазначив, що країни Європи повинні надіслати сигнал Кремлю про те, що у них все ще є сили. Одразу після цього може стати відправка миротворців до України.

«Україні потрібні миротворчі сили не колись, вони потрібні зараз. Саме для того, щоб надіслати Путіну сигнал, що Європа залишається в грі і що вони готові захищати себе. Це велика помилка, що європейці знову роблять кроки назад. А діють так, бо бояться. Бояться того, що вони не готові, політики бояться втратити свої місця, а також того, що довгий час не займались питаннями безпеки», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що ініційована Великою Британією та Францією «коаліція охочих» забезпечити підтримку України після потенційного припинення вогню ризикує зупинитись.

Ми раніше інформували, що колишній очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував уряд своєї країни за «короткозорість» через відмову від «миротворчої» місії в Україні.