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У Хмельницькій області ліквідують всі хаотичні блокпости

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У Хмельницькій області ліквідують всі хаотичні блокпости

Національна поліція України

Блокпости слід реєструвати у комендатурі.

У Хмельницькій області ліквідують всі хаотично встановлені блокпости. 

Про це повідоми очільник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. 

За його словами, тепер всі блокпости будуть зареєстровані у комендатурі, яку створили при Хмельницькій ОВА. Саме комендатура визначатиме регламент їхньої роботи.

"Є комендант, чітко визначається комендантська година, визначаються блокпости, які мають стояти для перевірки документів. Всі пости, які не будуть зареєстровані в комендатурі, мають бути розібрані", - сказав Сергій Гамалій.

Нагадаємо і про те, що цивільним забороняється пересуватись вулицями зі зброєю, навіть зареєстрованою. Вулицями населених пунктів можуть пересуватися зі зброєю тільки військові.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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