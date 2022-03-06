У Хмельницькій області ліквідують всі хаотичні блокпости

Блокпости слід реєструвати у комендатурі.

У Хмельницькій області ліквідують всі хаотично встановлені блокпости.

Про це повідоми очільник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, тепер всі блокпости будуть зареєстровані у комендатурі, яку створили при Хмельницькій ОВА. Саме комендатура визначатиме регламент їхньої роботи.

"Є комендант, чітко визначається комендантська година, визначаються блокпости, які мають стояти для перевірки документів. Всі пости, які не будуть зареєстровані в комендатурі, мають бути розібрані", - сказав Сергій Гамалій.

Нагадаємо і про те, що цивільним забороняється пересуватись вулицями зі зброєю, навіть зареєстрованою. Вулицями населених пунктів можуть пересуватися зі зброєю тільки військові.