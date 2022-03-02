У Москві затримали дітей за протест проти війни в Україні (фото)

У Москві затримали дітей за протест проти війни в Україні (фото)

Діти тримали плакати "Нет войне", які намалювали власноруч

У Москві затримали дітей за протест проти війни в Україні. Трьох малих і двох мам посадили до автозаку і відвезли до відділку.

Відповідні фото поширюють у Мережі.

Відомо, що це сталося 1 березня під українським посольством. У руках діти тримали плакати "Нет войне", які намалювали власноруч.

"Вже нема слів", "они це будуть пам’ятати до кінця своїх днів", - пишуть українці в коментарях.