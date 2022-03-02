Від початку війни загинуло понад 2 тисячі цивільних українців та зруйновано сотні будинків, лікарень та дитсадків

Від початку війни загинуло понад 2 тисячі цивільних українців та зруйновано сотні будинків, лікарень та дитсадків

При виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Уже понад 160 годин Україна тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії та Білорусії. Від початку війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників.

Про це інформує ДСНС України.

"Сьогодні основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України направлено на порятунок людей. Нам вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

На жаль, при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

"В цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща! На сьогодні завершується процес передачі для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка негайно надійде на озброєння нашим рятувальникам", - зазначили надзвичайники.