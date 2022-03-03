"Їм байдуже, хто гине": російські війська обстріляли Лисичанськ

"Їм байдуже, хто гине": російські війська обстріляли Лисичанськ

Пошкоджено житлові будинки.

У ніч проти 3 березня російська армія обстріляла Лисичанськ у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок атаки на житлові масиви пошкоджено багато будинків. Кількість потерпілих наразі невідома.

Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються Також... Опубликовано Сергій Гайдай Среда, 2 марта 2022 г.

Крім того, прилетіло у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД, яка там базується. Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги. Персонал не травмований.

"Уночі російські війська знов обстріляли Лисичанськ. Підкреслюю – вони вкотре відкрили вогонь по домівках з мирним населенням. Їм байдуже, хто гине – наш військовий, українська жіночка чи маленький хлопчик. Росіянам наплювати на те, що жителі половини області вимушені жити без тепла та світла, пити підвізну українськими пожежниками воду", – наголосив Сергій Гайдай.