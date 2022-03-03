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"Їм байдуже, хто гине": російські війська обстріляли Лисичанськ

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"Їм байдуже, хто гине": російські війська обстріляли Лисичанськ

Пошкоджено житлові будинки.

У ніч проти 3 березня російська армія обстріляла Лисичанськ у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок атаки на житлові масиви пошкоджено багато будинків. Кількість потерпілих наразі невідома.

Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються Також...

Опубликовано Сергій Гайдай Среда, 2 марта 2022 г.

Крім того, прилетіло у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД, яка там базується. Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги. Персонал не травмований.

"Уночі російські війська знов обстріляли Лисичанськ. Підкреслюю – вони вкотре відкрили вогонь по домівках з мирним населенням. Їм байдуже, хто гине – наш військовий, українська жіночка чи маленький хлопчик. Росіянам наплювати на те, що жителі половини області вимушені жити без тепла та світла, пити підвізну українськими пожежниками воду", – наголосив Сергій Гайдай.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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