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За час вторгнення РФ було вбито 9 тис. російських окупантів — Зеленський

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За час вторгнення РФ було вбито 9 тис. російських окупантів — Зеленський

Twitter/Офіс президента України

Президент запевнив, що українська армія робить усе, аби зламати ворога остаточно.

Президент Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни з РФ було вбито майже 9 тис. окупантів за один тиждень.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні опівночі 3 березня.

Так, на Миколаївському напрямку десятки гвинтокрилів окупантів забирають своїх 200-х і 300-х.

"19 років, 20 років — що вони бачили у житті, окрім цього, окрім вторгнення на чужу землю. Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайтеся додому усією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, а не вмирати. Зупинити війну і відновити мир потрібно якнайшвидше", — зазначив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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