За час вторгнення РФ було вбито 9 тис. російських окупантів — Зеленський

За час вторгнення РФ було вбито 9 тис. російських окупантів — Зеленський

Президент запевнив, що українська армія робить усе, аби зламати ворога остаточно.

Президент Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни з РФ було вбито майже 9 тис. окупантів за один тиждень.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні опівночі 3 березня.

Так, на Миколаївському напрямку десятки гвинтокрилів окупантів забирають своїх 200-х і 300-х.

"19 років, 20 років — що вони бачили у житті, окрім цього, окрім вторгнення на чужу землю. Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайтеся додому усією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, а не вмирати. Зупинити війну і відновити мир потрібно якнайшвидше", — зазначив Зеленський.