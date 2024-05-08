Хто планував убити Зеленського: усі подробиці замаху — огляд

З’явилися нові подробиці замаху на Зеленського. Журналісти з’ясували прізвища полковників, які зливали секретну інформацію про Зеленського російським спецслужбам. Одного з них затримали у його розкішному будинку під Києвом. Експерти ж розповіли, що могло статися, якби ворогові вдалося втілити задумане у життя.

Нові подробиці замаху на українського президента розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Деталі замаху на Зеленського

Служба безпеки України викрила мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати президента України Володимира Зеленського, керівника розвідки Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка. Про це в СБУ повідомили 8 травня. До ворожої мережі входило 5 агентів російської спецслужби.

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В результаті операції було затримано двох полковників Управління державної охорони України, які безпосередньо могли знати багато деталей про пересування Зеленського. На роль виконавця вони шукали військових, наближених до охорони президента, які могли б взяти главу держави в заручники, а потім його вбити.

Відомо, що організацією теракту керували співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором “кротів”, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними “опікувався” його колега Олексій Корнєв. Перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.

Підозрюваним вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Тим часом журналісти з’ясували, хто ці полковники, коли, де та як їх затримали. Нагадаємо, що власне один із них і подбав про те, аби у ворогів було чим ліквідувати Зеленського, Буданова та Малюка. Він завіз власноруч до Києва озброєння, серед якого FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. Але СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ.

Прізвища полковників вже відомі

Журналісти порталу “Страна” з’ясували, що затримання агентів відбулося ще 4 травня. Виявляється, полковник готувався і крав зброю ще від першого дня повномасштабного вторгнення.

"Полковника Андрія Гука затримали в Конча-Заспі, де він має приватний будинок площею понад 500 квадратних метрів. При обшуку знайшли зброю, яка нібито зникла в УДО ще 24.02.22. Також знайшли докази роботи зі спецслужбами РФ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел РБК-Україна в спецслужбах, Андрій Гук є начальником одного з департаментів Управління держохорони. Другого полковника Деркача затримали того ж дня на Сумщині - він туди вирушив святкувати Великдень.

Слідом за згаданими особами погнати в шию можуть і керівника Управління державної охорони. Саме він, кажуть журналісти, підтягував Гука на посаду.

"У зв'язку з цими подіями може стати питання про відставку голови Управління держохорони Сергія Рудя, дуже близькою людиною до якого був Андрій Гук. Рудь привів його в управління і лобіював на посаду заступника, а також подавав на зміну його посади на генеральську", - йдеться у повідомленні.

Яким був план росіян

У СБУ також розповіли, яким був план росіян. Спочатку агент мав спостерігати за пересуваннями цілі та передавати інформацію. За координатами місця, де мала перебувати ціль, планували завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

На інформацію про підготовку замаху на Зеленського вже відреагували у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу заявив, що це свідчить про аморальність путінського режиму.

"Очевидно, що це говорить лише про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту", - сказав він.

Деталі спецоперації з викриття зрадників

Якою була ця кропітка операція, в інтерв'ю Radio NV розповів Андрій Осадчук, народний депутат від фракції “Голос”, перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.

“Що дійсно важливо в цій історії: не просто готувалися замахи на вищих посадових осіб нашої держави. Це зрозуміло, що вони були мішенню Кремля, є і, я думаю, будуть, бо це так чи інакше було б спрямовано на дестабілізацію внутрішньої ситуації. Але дійсно важливо в цій історії, що це не просто якісь абстрактні заколотники, а це чергова історія про викриття агентури ФСБ на найвищому рівні правоохоронних структур. І це не десь там, а це Управління державної охорони. Тобто це ті люди, які за своїми професійними обов’язками мають купу спеціальних доступів, купу спеціальних знань, безпосередньо перебувають біля топпосадовців нашої держави. І це, звичайно, з одного боку, дуже сумно, а з іншого боку, це історія про успіх СБУ... Це була дуже кропітка операція. І очевидно, що вони змогли, з одного боку, упередити будь-які негативні, небажані наслідки. А з іншого боку, що не менш важливо, наскільки я зрозумів з наших розмов, вони абсолютно впевнені в доказовій базі”, - розповів він.

До розробки цієї мережі та затримання було залучено мінімальну кількість людей, а керував спецоперацією, як зазначили в СБУ, безпосередньо її очільник Василь Малюк, аби знов не стався витік інформації.

Що було б, якби замах вдався

На цей замах окупанти робили великі ставки. Саме у такий спосіб вони сподівалися виграти війну, виходячи із помилкового судження про те, що ключовою фігурою для українців є президент, а не сама по собі держава. Про це заявив український політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна.

"Безумовно, зараз ставка була на те, що ми "посиплемося". Вони ж виходять з дуже банальної думки, вони міряють по собі – що ключова постать керівника, першої особи. Для них держава, національна ідентичність нічого не означає, вони виходять із того, що України як такої немає. Вони не думали, що люди воюватимуть за Україну, що українці – це нація. Вони думали – вб'ємо президента і все", - сказав він.

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Якби росіянам таки вдалося вбити Зеленського, згідно із законом, главою держави було б тимчасово призначено голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Але, на думку експерта, він не має авторитету Зеленського, тому в країні почалися б процеси дестабілізації. На що власне і розраховувала РФ.

"Я не думаю, що це призвело б до фатальних наслідків, все ж таки є військове керівництво, яке б продовжувало здійснювати свою роботу, але в політичному сенсі виникла б проблема заміни президента і людини з таким же авторитетом, як у Зеленського, зараз би не знайшлося. Потрібен був би час. І цим могли б скористатися на якийсь час росіяни та російські війська", - зазначив Володимир Фесенко.

Політолог вважає, що, швидше за все, в країні сформувався б тимчасовий уряд, який складався б із ключових політичних постатей. Також виникла б проблема виборів, які неможливо проводити в умовах воєнного стану.

"Максимум, що можливо – це створення колективного керівництва країни, яке взяло б на себе управління обороною країни і так далі, все ж таки країна в ситуації війни та ситуація на фронті непроста", - наголосив він.

Замахи будуть ще?

Висловився про замах на Зеленського і військовий експерт Іван Ступак. Він вважає, що зараз президент має ухвалювати термінові рішення щодо зміни керівництва УДО, але певний, спроби вбити главу держави будуть ще.

“Замах на вищих посадових осіб держави – це завжди катастрофа для держави. Замах на вищих посадових осіб держави в умовах війни та який готувався людьми, які повинні були забезпечувати охорону – це подвійна катастрофа із гірким та тухлим соусом зради. Честь і повага співробітникам СБУ, які змогли розгледіти, попередити та затримати всіх (або майже всіх) причетних. Думаю, що ні в кого не виникне думок про можливу постановку та провокацію, адже вся підготовка відбувалася насправді під керівництвом ФСБ”, - зазначив він.

Експерт відзначив два особливо негативні моменти:

два з трьох ФСБшників, що були причетні до підготовки замаху, були нашими колишніми співвітчизниками — один родом з Харкова, а інший з Києва;

сума винагороди: виявляється, що за $3000 на місяць, можна легко купити полковника УДО.

Він вважає, що президенту необхідно особисто ухвалювати термінові та різкі кроки:

зміни у вищому керівництві УДО;

особисто брати участь у житті організації, яка забезпечує його охорону;

позбутися людей, які красиво імітують процес (показують гуркіт коліс), але насправді стоять на місці, адже від них залежить життя.

Скільки разів Зеленського хотіли вбити?

В СБУ наголосили, що ФСБ РФ вкотре підтвердила статус терористичної організації. Нагадаємо, що Зеленський вже пережив більше ніж десяток замахів на своє життя.

З останнього - небезпечний інцидент трапився в Одесі саме під час візиту Зеленського. 6 березня російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу президента. Тоді голова держави прямував на зустріч з грецькою делегацією. Був там і прем’єр Греції - країни НАТО.

А 18 березня мережу розірвала інша новина - Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польща Павела К., який збирав інформацію про аеропорт у місті Ряшів. Саме звідти Зеленський літає на міжнародні зустрічі по всьому світу.

Гучне затримання зловмисника польськими колегами тоді прокоментували в СБУ. Там кажуть, що вони працювали і виявили навідника разом із поляками. Покидька затримали. Йому загрожує строк у польській в’язниці.

Раніше у Зеленського запитували, як йому вдається триматися, коли вся російська силова машина працює, зокрема, на його знищення. Президент тоді віджартувався. Каже, йому доповідали про таку кількість замахів, що реагувати на них уже немає часу.

Намагалися вбити ще до президентства

В умовах воєнного часу Офіс президента на Банковій перетворився на фортецю. Усі шпарини там охороняють, а вікна заставлені імпровізованим барикадами. На входах і на виходах стоять такі собі маленькі блокпости.

Один із помічників Зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Відомо також, що у серпні 2023 року в СБУ заявили, що попередили змову з метою ліквідації Зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з поїздок президента.

Тоді ж на це відреагували і в американському Держдепі. Його речник підтвердив, що Вашингтон постійно фіксує шпигунську діяльність РФ з метою знищення політичного керівництва України і в США не проти, щоб Київ знищував людей, які за це відповідають.

Намагалися вбити Зеленського і до його президентства. Про це свого часу розповів колишній український розвідник Валерій Кур. За його словами, на Зеленського вже було скоєно замахів не менш, ніж на славнозвісного кубинського лідера Фіделя Кастро.

Вперше вбити ще майбутнього президента хотів путінський намісник Чечні Рамзан Кадиров за жарт про нього. Ще одна команда вбити Зеленського надійшла з Росії, коли той заявив, що не поступиться інтересами України, не піде на поводу Кремля і не буде виконувати Мінські угоди так, як їх тлумачать у Москві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Стали відомі прізвища полковників, які хотіли вбити Зеленського! Нові подробиці!"

Нагадаємо, 4 травня російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка. У МЗС України наголосили, що це є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.

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