Чому Путін хоче продовжувати війну і що може змінитися у 2026 році: аналітик розповів

Керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара не виключає, що війна Росії проти Україні може тривати як мінімум ще декілька місяців

Війна в Україні після нинішніх перемовин про мир скоріш за все продовжиться принаймі ще протягом декількох місяців, а після ймовірної паузи Росія захоче розпочати ще більший військовий конфлікт — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

«Вчора (під час перемовин, — Ред.) нічого не змінилося, за останній рік кардинально нічого не змінилося з точки зору того, що відбувається на фронті і в тилу. Росіяни знищили частину енергетики, але це не зломало волі до спротиву. Для Путіна поки що немає кращої альтернативи, ніж продовжувати цю війну. Йому немає сенсу щось робити, він розуміє, що знищуючи нашу енергетику, впливає на нашу здатність щось виробляти», — каже Олександр Хара.

Та продовжує: «Друге: європейці нас підтримують, але на тому самому рівні. Не кардинально. Цього недостатньо, щоб суттєво щось змінити на полі бою. Трамп готовий тиснути на нас. А не на росіян. Тому Путін і вважає, чому йому зупинятися. Тому я вважаю, що до осені кардинально нічого не зміниться. Думаю, що скоріш за все з весни росіяни планують розпочинати наступальні дії. І паралельно продовжувати глибинні удари, щоб знищувати нашу економіку. Думаю, буде посилення ударів».

На думку Хари, якщо західні уряди вживатимуть заходів, щоб Росії не передавались компоненти, чіпи, то тоді, звичайно спроможність росіян нарощувати виробництво дронів та ракет буде обмежена.

«Тобто вони їх будуть виробляти не у тій кількості, у який хотіли б. Росіяни роблять максимум, на що здатні. Застосовують все, що є в наявності», — каже він.

Війна в Україні та переговори: що може змінитись у 2026 році

За словами Хари, якщо б росіяни змогли досягнути за допомогою перемовин більшого, ніж війною, вони б погодились на це.

«Але ми не хочемо капітулювати. Тому Росія грається заради того, щоб Трамп не вжив проти них якихось неприємних для них заходів. Ми не можемо погодитись на те, чого хочуть росіяни. Тому Путін і вважає, що для нього немає кращої альтернативи, ніж продовження війни», — вважає політолог.

На питання про те, чи можливе припинення вогню до кінця 2026 року, Олександр Хара відповів так: «Зараз, як і рік тому, я кажу, що можливе енергетичне перемир’я. Росія захоче це зробити, коли у них буде вражена критична кількість енергетичних об’єктів. Експерти підраховували, що для цього потрібно знищити до 15% спроможності російської нафтопереробки. Тоді це буде болюче. Тому наближення енергетичного перемир’я залежить від нашої здатності наростити кількість ударів по російській енергетиці. Довести її до принаймі мінімально критично-важливих показників», — робить висновок експерт.

На переконання Хари, Росія у найближчому майбутньому не змінить своїх цілей щодо України.

«Допоки у них є ресурси», — каже він.

Але при цьому не виключає, що певні зміни можливі восени 2026 року:

«Я сподіваюся, що російська наступальна операція провалиться. Коли їхня економіка буде ще в гіршому стані, коли може бути задіяний 20-й пакет санкцій від ЄС».

Крім того, політолог додає, що після можливої паузи або перемир’я, Росія скоріш за все може розпочати ще більшу війну.

«Звичайно. Поки вони не вирішать українське питання, вони не можуть йти далі. Знищити нас або контролювати, контролювати Чорне море, наблизитися до наших західних кордонів, щоб погрожувати Центральній та Східній Європі ядерною зброєю не лише з території Калінінграду та Білорусі, але й України. В такому випадку це їм кардинально змінює картинку того, яка у них буде роль в Європі. Цю ідею вони нікуди не відкинуть. Росіяни — мерзотники та імперці. Світогляд більшості тих, хто при владі — великодержавний шовінізм. Росія, на їхню думку, була і має залишатися великою державою. Війна в Україні триває 12 років. Може тривати ще і рік, і два. Питання у спроможностях», — резюмував Хара.

