Принцеса Кейт хотіла дати своєму первістку зовсім інше ім’я: стало відомо, яке саме
Кейт Міддлтон та принц Вільям довго обговорювали, як назвати свого первістка, принца Джорджа, який народився 22 липня 2013 року.
Вибір імені їхнього первістка мав особливе значення, оскільки він був майбутнім спадкоємцем престолу.
У книжці «Вільям і Кетрін: Нова ера монархії: історія зсередини», що готується до виходу, автор Рассел Маєрс пише, що Кейт і Вільям «годинами» обирали імена для свого первістка.
Як повідомляло ВВС, королівська пара не дізнавалася стать дитини до її народження, і в біографії стверджується, що їм було важко дійти згоди з приводу імен.
Згідно з уривками, опублікованими в газеті The Mirror, Кейт віддавала перевагу Олександру або Олександрі, а Вільям хотів би вшанувати пам’ять своєї покійної матері, принцеси Діани, якби у них народилася дівчинка.
«Близький друг подарував парі книжку з іменами для дітей, яку вони годинами гортали — часто закінчуючи нападами сміху після того, як один із них пропонував щось несподіване», — пише Маєрс.
За словами автора, у результаті Вільям вибрав два найпопулярніші чоловічі імені: Джордж і Луї. Саме так звати двох синів Уельських — Джордж Олександр Луї (в ньому врахували і варіант, який подобався Кейт), а також Луї Артур Чарльз.