Принцеса Кейт хотіла дати своєму первістку зовсім інше ім’я: стало відомо, яке саме

Принцеса Кейт та принц Вільям з новонародженим сином Джорджем / © Getty Images

Вибір імені їхнього первістка мав особливе значення, оскільки він був майбутнім спадкоємцем престолу.

У книжці «Вільям і Кетрін: Нова ера монархії: історія зсередини», що готується до виходу, автор Рассел Маєрс пише, що Кейт і Вільям «годинами» обирали імена для свого первістка.

Як повідомляло ВВС, королівська пара не дізнавалася стать дитини до її народження, і в біографії стверджується, що їм було важко дійти згоди з приводу імен.

Згідно з уривками, опублікованими в газеті The Mirror, Кейт віддавала перевагу Олександру або Олександрі, а Вільям хотів би вшанувати пам’ять своєї покійної матері, принцеси Діани, якби у них народилася дівчинка.

Принцеса Кейт і принц Вільям з новонародженим сином Джорджем, 22 липня 2013 року / © Getty Images

«Близький друг подарував парі книжку з іменами для дітей, яку вони годинами гортали — часто закінчуючи нападами сміху після того, як один із них пропонував щось несподіване», — пише Маєрс.

Принц Джордж — майбутній король Англії / © Getty Images

За словами автора, у результаті Вільям вибрав два найпопулярніші чоловічі імені: Джордж і Луї. Саме так звати двох синів Уельських — Джордж Олександр Луї (в ньому врахували і варіант, який подобався Кейт), а також Луї Артур Чарльз.