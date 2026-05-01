Королівський візит та дзвінки з Москви: чи зміг Чарльз III переконати Трампа щодо України

Зустріч Трампа і Чарльза ІІІ / © Associated Press

Державний візит британського монарха Чарльза III та королеви Каміли до США мав стати символом відродження «особливих відносин» між Лондоном та Вашингтоном. Проте поки король виголошував історичні промови про єдність та захист України, Дональд Трамп демонстрував власну дипломатію — прямо посеред прийому провів півторагодинну розмову з Володимиром Путіним.

Про те, чому візит не виправдав усіх сподівань — у репортажі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Як Трамп зустрів короля

Дональд Трамп, відомий своєю прихильністю до британської корони, організував гостям прийом найвищого рівня: державна вечеря, огляд військ та спільне чаювання. Проте реальним політичним результатом візиту стало лише скасування мит на шотландський віскі.

Дональд Трамп, президент США: «Я зробив це на честь короля та королеви, які щойно поїхали. Це була велика подія. Вони давно намагалися цього досягти».

Хоча Трамп ігнорував протокол, міцно тиснучи руку монарху, він так і не пом’якшив своєї позиції щодо британського уряду Кіра Стармера. Більше того, він порадив прем’єру «брати приклад з короля».

Україна у промові Чарльза III та «читання по губах»

Головний меседж короля Чарльза III прозвучав у Конгресі. Монарх нагадав американцям про спільну боротьбу у двох світових війнах та закликав до солідарності з українцями.

Король Чарльз III: «Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей».

Проте, як свідчить розшифровка фахівців із «читання по губах», Трамп почав говорити про Росію буквально з перших секунд зустрічі. Щойно король вийшов з авто, президент повідомив йому, що говорив з Путіним, і той «начебто прагне війни». Чарльз, відомий своєю підтримкою України, дипломатично запропонував обговорити це пізніше.

Тінь Путіна над Білим домом

Найбільшою несподіванкою став півторагодинний дзвінок із Кремля прямо у розпал королівського візиту. Росія ініціювала розмову, і Трамп, попри щільний графік, погодився.

Дональд Трамп, президент США: «Ми більше говорили про війну в Україні, але він (Путін) хотів би допомогти. Я сказав: перш ніж ви мені допоможете, я хочу покласти край вашій війні. Росія зажадала припинення вогню на 9 травня задля проведення свого параду».

За словами Трампа, Путін також пропонував «допомогу» зі збагаченням урану та висловлював захоплення політикою США щодо Ірану. У відповідь президент США нібито поставив умову — спочатку завершити війну в Україні.

Британія продемонструвала свою «м’яку силу», але Дональд Трамп залишається прибічником прямих переговорів з агресором, часто оминаючи традиційні союзи. Міжнародна коаліція на підтримку України уважно стежить за тим, чи стануть ці кулуарні розмови початком реальних домовленостей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ! ПУТІН перебив візит ЧАРЛЬЗА до ТРАМПА! | ТСН 20:00 1 травня

