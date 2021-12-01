Про що говорив Зеленський у Раді: основні заяви у зверненні

Про що говорив Зеленський у Раді: основні заяви у зверненні

У зверненні глава держави анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 грудня, звернувся з традиційним посланням до Верховної Ради.

Що сказав Зеленський під час виступу в Раді - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Також читайте Зеленський у Верховній Раді. Трансляція щорічного послання президента

Економіка

У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня з моменту Незалежності – перевищить 190 млрд доларів.

“Вперше від 13 року ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП. При тому що в останні роки в інших країнах він стрімко зростав. І в середньому у світі перевищує 90%. Золотовалютні резерви зросли до 30 млрд доларів”, - зазначив президент.

Прожитковий мінімум та розширення програми доплат до пенсій

Від сьогоднішнього дня мінімальна зарплата становить 6,5 тисяч гривень. Середня зарплата вперше за останні 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів. Крім того, президент заявив про розширення програми доплат до пенсій.

"Один з наших основних пріоритетів - це турбота про людей похилого віку. Зокрема, ми вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 років та 75+. У наступному році ми розширюємо цю програму для людей, які досягли 70 років. Ми чітко виконуємо зобов'язання щодо щорічної індексації пенсій. Від березня проіндексована пенсія 7,9 млн пенсіонерів", - наголосив глава держави.

Термомодернізація

Президент анонсував початок у 2022 році програми великої термомодернізації: "Ми плануємо утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дозволить нам застрахуватися від подальшого зростання цін на енерггоресурси".

Економічний паспорт

Глава держави привітав прийняття податкового законопроєкту 5600, який вчора парламент схвалив у другому читанні. Він пояснив, що кошти, які отримає бюджет від дії цього законопроекту будуть спрямовані на дітей.

"До 10 грудня я вношу законопроєкт про економічний паспорт українців. Кошти за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках українських дітей", - зазначив він.

Про системну боротьбу з олігархами

В Україні вперше за останні 30 років розпочато системну боротьбу з олігархами, наголосив президент.

“Україна в цій боротьбі переможе. Україна з цим закінчить, але я не хочу закінчувати свій виступ саме цією тематикою, тематикою олігархів. Я хочу не говорити наприкінці про дрібні речі, я хочу сказати про головне, про державу без прикрас, без купюр", - сказав глава держави.

Кредит за ставкою 5%

Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія" (кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії).

Відновлення наукового флоту України

В Україні буде відновлено науковий флот держави. "Вперше ми відновлюємо науковий флот нашої держави. Останній рейс українського наукового судна у світовому океані відбувся 20 років тому, а у Чорному морі - 10 років тому. Цього року у нас з'явились два кораблі", - сказав президент.

Про стратегію деокупації Крима

Крим повернувся у світовий порядок денний і розроблена стратегія щодо його деокупації та реінтеграції.

"Уперше, від моменту окупації, ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах, не лозунгами, а офіційними документами", - зазначив Зеленський.

Всі ветерани війни на сході отримають квартири

Вже наступного року всі ветерани війни на сході отримають квартири.

"У наступному році ми вперше від початку війни на сході України повністю закриємо черги на квартири для всіх ветеранів війни на сході України. Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий саме процес для всіх наших військовослужбовців", — заявив президент.