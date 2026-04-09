"Потрібно до цього готуватись": військовий попередив про загрозу "тисячі дронів" та ракет

Росія нарощує потужності виробництва безпілотників і вже продемонструвала здатність випускати по Україні близько тисячі дронів за одну атаку.

Військовослужбовець та співзасновник «Центру підтримки аеророзвідки» Ігор Луценко в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив, що такі масштабні нальоти можуть стати для українців постійною реальністю.

Тисяча дронів — це вже не рекорд, а план

За словами Луценка, нещодавня атака, під час якої ворог застосував майже тисячу безпілотників, не була випадковістю. Росія довгий час декларувала намір вийти на такі обсяги й зараз фактично реалізує це як свою регулярну ударну потужність.

«Так, безумовно, нам треба бути готовими до того, що такі атаки будуть постійними. Тобто періодично будуть такі дні, коли до нас прилітатиме десь приблизно тисяча дронів і плюс ще якась кількість ракет», - сказав Ігор Луценко.

До чого готуватися Україні

Експерт наголошує, що окупанти намагаються вибудувати систему масованих ударів як сталий процес. Це вимагає від України не лише посилення класичного ППО, а й розвитку засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільних вогневих груп у безпрецедентних масштабах.

«Росія до цього декларувала своє прагнення і по факту намагається вибудувати це як потужність. Відтак нам слід до цього готуватися», — резюмує співзасновник «Центру підтримки аеророзвідки».

