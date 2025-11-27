Український військовий вижив після удару FPV-дрона: неймовірна історія порятунку

Сергій у лікарні / © ТСН

Реклама

Український військовий Сергій, який займався спорядженням безпілотників та допомагав екіпажам пілотів «Мавіка», п’ять днів бореться за життя після того, як потрапив під удар ворожого дрона.

Завдяки самовідданості побратимів та блискавичній роботі медиків, бійця вдалося врятувати. Йому провели ампутацію, але Сергій вже будує плани на майбутнє: протезування, повернення до війська та одруження з коханою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Реклама

Поранення та боротьба за життя

36-річний Сергій разом з побратимами повертався після допомоги операторам дронів на позиції, коли їх атакував ворожий FPV-дрон.

«Ми допомагали хлопцям-мавікістам розложитись. Ми літуни. І вже по сіряку ми начали вертатися. По стежках дрони на оптоволокні. В нього, понятноє діло, стріляли. Він швидший оказався. Відчув, що нога затерпла, спина затерпла», — каже Сергій, поранений військовий.

Бійцю вдалося швидко накласти турнікет, що, за словами медиків, було вирішальним. Побратими, попри постійні загрози обстрілів, змогли його оперативно вивезти.

«Такі поранення — втрата крові іде дуже швидко. Тут секунди вирішують, буде жити людина чи ні. Хвилини — це вже забагато. На етапах евакуації перелили два з половиною літри крові, щоб він доїхав до лікарні, але вже в нас перелито більше трьох», — каже лікар.

Реклама

Підтримка та плани на майбутнє

Сергію провели ампутацію та стабілізували стан. Його мама, пані Любов, каже, що тримається, дивлячись на силу сина: «Коло нього ніхто не плаче. Він тримається, показує нам, що в нього добре все, то і ми так само. Хай тримається, хай бореться за життя, за здоровʼя. І далі тоді все буде добре».

Наречена Сергія, Оксана, яку він зустрів у Черкасах, де навчався ремонтувати радіоелектронну апаратуру, називає його «просто найкращим». Після повномасштабного вторгнення Сергій спершу волонтерив, а понад рік тому доєднався до війська, споряджаючи безпілотники вибухівкою.

Незважаючи на травму, військовий налаштований оптимістично.

«Підлікуюся, поставлю собі модну ногу, а там далі ще подивимося, що до чого», — каже Сергій.

Реклама

Він готується до протезування і планує спробувати повернутися до війська. Але один план, каже Сергій, він виконає точно: одружиться з коханою Оксаною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 27 листопада. Нічна атака росіян та нові заяви щодо мирних переговорів