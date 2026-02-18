Українцям варто забути про "безкоштовні" ремонти ЖЕКі: як врятувати свій будинок

Будинки у Києві / © ТСН

За два тижні очільники обласних військових адміністрацій мають розробити план стійкості систем життєзабезпечення на наступну зиму. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Тепло, вода, електрика та лікарні мають працювати навіть під час атак. Але що мають зробити самі містяни?

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «ТСН. Тиждень» Ірини Коваленко.

Що належить жителям багатоповерхівок

До нового опалювального сезону мешканці мають чотири шляхи: створити ОСББ, найняти приватну компанію, залишитися зі старим ЖЕКом або нічого не робити.

Олена розповідає, її квартиру затопило, бо сантехнік ЖЕКу запустив опалення і пішов. Труби полопалися, а тепла немає з 9 січня. Мешканці будинку 1915 року побудови на Печерську зустрілися з Юлією Бородіною, головою ОСББ та співзасновницею керуючої компанії, щоб зрозуміти — хто винен.

Там пояснюють: спільна власність усіх мешканців — це дах, горище, ліфт, сходи, несучі стіни, підвал, фундамент та всі комунікації (труби, насоси, щитові), що обслуговують більше однієї квартири. Також — прибудинкова територія.

Олексій Тихонов, радник заступника голови КМДА: «Люди не хочуть цього знати, не хочуть цього бачити. Але вони співвласники всього майна в будинку».

Секрет успіху: «Знати сантехніка в обличчя»

Досвід активних мешканців показує, що навіть із ЖЕКом можна працювати, якщо змінити підхід. Киянка Інна Боднар за 15 років пройшла шлях від «скандалістки» до лідерки будинку.

Інна Боднар, мешканка 10-поверхівки: «Секрет простий — треба знати в обличчя свого сантехніка і мати його мобільний. Ми самі ініціювали перегляд тарифу: заклали в нього накопичення на капітальні ремонти (1 гривня з квадратного метра). Перед Новим роком самі поміняли всі труби в підвалі».

Проте навантаження на комунальників колосальне. Один сантехнік часто обслуговує по 50-60 будинків одночасно, тому без ініціативи знизу аварії ліквідуватимуть тижнями.

Чому будинки ОСББ мерзли менше

Будинки в статусі ОСББ цієї зими мерзли найменше, бо самі дбали про генератори, заживлення насосів та утеплення. Якщо ОСББ немає — варто шукати чесну керуючу компанію. Скільки коштує приватне управління?

Якщо ви не довіряєте ЖЕКу, можна звернутися до приватної компанії. Середній внесок на ринку зараз коливається від 11 до 16 гривень за квадратний метр.

Юлія Бородіна, голова ОСББ та співзасновниця керуючої компанії: «Для змін потрібно лише бажання власників та 50% плюс один голос. Тим паче, Київ зараз активно підтримує нові ОСББ».

Фінансова допомога від міста для новостворених ОСББ:

Будинки до 50 квартир — 1 млн грн .

До 150 квартир — 1,5 млн грн .

До 250 квартир — до 3,5 млн грн.

Завдання для мерів: децентралізація енергії

Поки мешканці латають дахи, місцева влада має підсилювати міську енергосистему. Відбудувати гігантські радянські ТЕЦ під обстрілами майже неможливо.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики: «Потрібно заводити додаткову когенерацію та газопоршневі установки на ключові котельні та лікарні. Це малі вузли, які реально встигнути встановити до зими».

