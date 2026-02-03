Українські агенції у файлах Епштейна: власниця Linea 12 ексклюзивно пояснила, кому і навіщо писала листи

Маша Манюк. Фото: Facebook

Міністерство юстиції США опублікували документи у справі Джеффрі Епштейна. Серед оприлюднених понад 3 мільйони сторінок матеріалів присутнє електронне листування з українською модельною агенцією Linea 12 Models.

Засновниця агенції Маша Манюк в етері «Сніданок 1+1» пояснила зміст листів. З її слів, ця звістка її шокувала. А Жан Люка вона і справді знала.

«Я його дуже довго знала, років 20.І він професійна людина, комунікативна, дуже позитивна. Такі люди працюють в цьому бізнесі. Я з ним листувалась, це мій партнер. Він такий же менеджер, як і я, з агенції», — зазначила вона.

Манюк запевнила, що це було виключно професійне листування, і заперечила будь-яке залучення її моделей до злочинної діяльності.

«Ескорт він тишком-нишком десь, якісь там телефони, якісь месенджери. Модельний бізнес, він увесь робиться через емейли. Тому що багато людей, дуже висока конкуренція».

Про те, що її колега-француз опинився за ґратами і має стосунок до справи Епштейна, Маша каже, не знала. Згадує, сама декілька років тому намагалася знайти його контакти.

«Я здивувалася, що їх ніде вже не було. Ми відправляємо моделей до модельних агенцій. І вони працюють на базі робочих документів в модельній агенції. Хто може знати, що ця людина, у неї є другое дно, що він там ще з кимось співпрацює, як Епштейн? Я що його знаю? Я колись знала, хто такий Епштейн?» — додала вона.

Вона також прокоментувала лист, який з’явився у Мережі:

«Цей лист, який вони виклали, це стандартний зовсім лист, який ми комунікуємо з агенціями, коли ми хочемо репрезентувати модель на американському ринку. Ця система працює таким чином, що ми можемо репрезентувати в Америку людей для нью-йоркської моделі „Тижня моди“ тільки на базі офіційних робочих документів».

Зазначимо, на момент листування Марія Манюк була дружиною Юрія Громницького. Громницький був речником віцепрем’єр-міністра часів Януковича Бориса Колєснікова.

Що передувало

У документах справи Епштейна фігурує листування, датована жовтнем 2010 року, між засновницею агенції, колишньою моделлю та телеведучою Машею Манюк і французьким модельним агентом Жаном-Люком Брюнелем, який був близьким соратником Епштейна. У листах обговорюється українська модель, з якою Брюнель познайомився у Парижі, та можливість її поїздки до США за модельним контрактом. Також у переписці згадується ім’я Юлії Кисельової та рекомендації двох київських агенцій Linea 12 Models і L-Models.

У «файлах Епштейна» виявили листування з модельною агенцією в Україні

В одному з листів Брюнель запитує Манюк, чи погоджується вона на приїзд моделі до США за запрошенням. У відповіді Манюк повідомляє, що модель повернулася до України, і уточнює деталі потенційного графіка роботи, строків запрошення та контактів для оформлення контракту.

Жан-Люк Брюнель був заарештований у Франції 2020 року за підозрою у зґвалтуваннях, сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх та вербуванні для Епштейна.

Справа Епштейна

Вперше звинувачення проти мільярдера, учасника й організатора світських вечірок і приятеля знаменитостей (від Білла Клінтона до Дональда Трампа) прозвучали 2005 року: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їхньою дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.

Фінансиста звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період від 2002 до 2005 роки.

2010 року він вийшов на свободу умовно-достроково. Після цього поліція Нью-Йорка зареєструвала його як правопорушника, який скоїв сексуальні злочини, «третього рівня» — тобто з високим ризиком рецидиву.

2019 року слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. Епштейн покінчив життя самогубством у тюремній камері.

У 66-річного фінансиста було багато відомих друзів та знайомих. Серед них — президент США Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон та британський принц Ендрю. Деякі з його відомих знайомих були втягнуті у висунення звинувачень проти фінансиста, що лише підживлювало теорії змови та дезінформації.

Напередодні розсекречено нові файли — там вказується, що мільярдер Білл Гейтс підхопив венеричне захворювання, перебуваючи у контакті з російськими дівчатами. Також у файлах понад 1000 разів згадується прізвище Путіна.