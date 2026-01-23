- Дата публікації
20-річну доньку Олі Полякової зацькували в Мережі за її талант: зірка жорстко відповіла хейтерам
Зіркова мама дала зрозуміти, що жоден акаунт у соцмережах не має права ображати Машу.
Співачка Оля Полякова різко відреагувала на хвилю хейту її старшої доньки Маші після публікації нового відео в соцмережах.
Так, 20-річна Маша Полякова в Instagram виклала ролик, у якому показала творче перевтілення під власну композицію та запросила слухачів оцінити трек на музичних платформах. У відео дівчина спершу постала без макіяжу, а згодом продемонструвала завершений сценічний образ. Саме цей на перший погляд звичайний контент спровокував шквал негативних коментарів — частина користувачів почала критикувати як зовнішність Маші, так і її вокал.
На закиди майже миттєво відреагувала Оля Полякова. Співачка різко дала зрозуміти, що не дозволить принижувати свою доньку, і в доволі жорсткій формі відповіла авторам образливих повідомлень. Зокрема, зірка стала публічно принижувати критиків, не підбираючи слів.
Утім, серед хвилі критики у Мережі знайшлося місце й для компліментів таланту й красі Маші. Шанувальники закликали юну співачку продовжувати робити свою справу, попри все. І на такі коментарі Оля реагувала з вдячністю, адже як ніхто розуміє силу підтримки артиста на початку шляху.
Машо, ти найкраща красунечка
Крута, сильна, емоційна, справжня. Бачу, що деякі заздрять справжній, бо не можуть собі таке дозволити
А мені Маша завжди подобалась і подобається. Вам, хейтери, ще до неї як до неба рачки і не заздріть. Машо, йди вперед і зли їх, зли
