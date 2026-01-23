ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
2 хв

20-річну доньку Олі Полякової зацькували в Мережі за її талант: зірка жорстко відповіла хейтерам

Зіркова мама дала зрозуміти, що жоден акаунт у соцмережах не має права ображати Машу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова з донькою

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова різко відреагувала на хвилю хейту її старшої доньки Маші після публікації нового відео в соцмережах.

Так, 20-річна Маша Полякова в Instagram виклала ролик, у якому показала творче перевтілення під власну композицію та запросила слухачів оцінити трек на музичних платформах. У відео дівчина спершу постала без макіяжу, а згодом продемонструвала завершений сценічний образ. Саме цей на перший погляд звичайний контент спровокував шквал негативних коментарів — частина користувачів почала критикувати як зовнішність Маші, так і її вокал.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

На закиди майже миттєво відреагувала Оля Полякова. Співачка різко дала зрозуміти, що не дозволить принижувати свою доньку, і в доволі жорсткій формі відповіла авторам образливих повідомлень. Зокрема, зірка стала публічно принижувати критиків, не підбираючи слів.

Коментарі під дописом Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Коментарі під дописом Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Утім, серед хвилі критики у Мережі знайшлося місце й для компліментів таланту й красі Маші. Шанувальники закликали юну співачку продовжувати робити свою справу, попри все. І на такі коментарі Оля реагувала з вдячністю, адже як ніхто розуміє силу підтримки артиста на початку шляху.

  • Машо, ти найкраща красунечка

  • Крута, сильна, емоційна, справжня. Бачу, що деякі заздрять справжній, бо не можуть собі таке дозволити

  • А мені Маша завжди подобалась і подобається. Вам, хейтери, ще до неї як до неба рачки і не заздріть. Машо, йди вперед і зли їх, зли

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя потрапила у гучний скандал зі «зливом» її інтимного відео з 23-річним юнаком. Після шантажу акторка Наталка Денисенко стала на захист зірки.

 

Дата публікації
Кількість переглядів
505
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie