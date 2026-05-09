Актор-воїн Ращук відреагував на заяви ексдружини про зради та звернувся до українців

Володимир Ращук та Вікторія Білан

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук публічно прокоментував скандал навколо звинувачень у зрадах після інтерв’ю його колишньої дружини, що спричинило хвилю обговорень у Мережі.

Після гучних заяв ексдружини актор вирішив вийти на зв’язок через Instagram. Він звернувся до підписників спокійно, проте виразив усі свої емоції словами. Подякував тим, хто не залишився осторонь. Окремо відзначив підтримку побратимів і друзів. Зазначив, що реакція оточення стала для нього несподіванкою. У своєму дописі він також згадав, що зараз пріоритети зовсім інші.

«Що я хочу сказати. Я дуже вдячний усім своїм друзям, колегам, побратимам за дуже теплі і важливі слова і за ту підтримку, яку ви дали мені. Це безцінно. Я навіть не очікував, що в мене є така кількість адекватних, крутих людей, які мене особисто знають і не знають, але все розуміють. Я просто в шоці», — написав Ращук.

Вікторія Білан і Володимир Ращук з сином / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Після цього актор наголосив, що не хоче роздмухувати особисту історію на тлі загальнонаціональних викликів. Він дав зрозуміти, що публічні суперечки не є для нього головними. Натомість закликав звернути увагу на важливіші речі. Також згадав про потребу у підтримці актуального збору для військових.

«Це набагато зараз важливіше. Всіх люблю», — додав він.

Ситуація навколо розриву пари залишається напруженою, адже обидві сторони озвучили різні версії подій. Публічність конфлікту лише посилила інтерес до їхньої історії.

Раніше стало відомо, що Володимир Ращук і Вікторія Білан завершили 13-річні стосунки. Спочатку актор обмежився короткою заявою про нове кохання, не вдаючись у деталі. Згодом Вікторія публічно розповіла про складний період під час вагітності, заявивши про зради з боку чоловіка та тривалі спроби зберегти сім’ю. Вона також зазначала, що попри розрив, офіційного розлучення ще не оформлено, а участь Ращука у житті сина залишається мінімальною.

