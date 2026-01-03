Алан Бадоєв розчулив першою за тривалий час зустріччю з донькою-красунею

Алан Бадоєв

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час зустрівся з 20-річною донькою Лолітою.

У своєму Instagram знаменитість зізнався, що перші місяці нового року зазвичай присвячує роботі. Режисер проводить важливі зустрічі, на яких формує плани на рік. Проте все ж таки родина для Алана Бадоєва в пріоритеті.

2026 рік кліпмекер розпочав із зустрічі з донькою. Це рідкісна подія, оскільки Лоліта проживає за кордоном, а її батько – в Україні. Тож, режисер неабияк цінує такі моменти та береже їх в пам'яті.

Алан Бадоєв із донькою / © instagram.com/alanbadoev

"Перші місяці нового року я зазвичай віддаю під важливі зустрічі, які мають сформувати фундамент для всього 2026-го. Але спочатку доня. Вона налаштовує все всередині, як камертон. Лише доба разом, а відчуття таке, ніби цього тепла вистачить надовго", - поділився режисер.

Разом із тим Алан Бадоєв поділився свіжими фото з Лолітою. На кадрах можна чудово розгледіти, який зараз вигляд має дівчина. Тим часом користувачі зазначили, що донька Алана Бадоєва виросла справжньою красунею.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

