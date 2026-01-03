ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
1 хв

Алан Бадоєв розчулив першою за тривалий час зустріччю з донькою-красунею

Режисер поділився свіжими фото з Лолітою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алан Бадоєв

Алан Бадоєв

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час зустрівся з 20-річною донькою Лолітою.

У своєму Instagram знаменитість зізнався, що перші місяці нового року зазвичай присвячує роботі. Режисер проводить важливі зустрічі, на яких формує плани на рік. Проте все ж таки родина для Алана Бадоєва в пріоритеті.

2026 рік кліпмекер розпочав із зустрічі з донькою. Це рідкісна подія, оскільки Лоліта проживає за кордоном, а її батько – в Україні. Тож, режисер неабияк цінує такі моменти та береже їх в пам'яті.

Алан Бадоєв із донькою / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв із донькою / © instagram.com/alanbadoev

"Перші місяці нового року я зазвичай віддаю під важливі зустрічі, які мають сформувати фундамент для всього 2026-го. Але спочатку доня. Вона налаштовує все всередині, як камертон. Лише доба разом, а відчуття таке, ніби цього тепла вистачить надовго", - поділився режисер.

Разом із тим Алан Бадоєв поділився свіжими фото з Лолітою. На кадрах можна чудово розгледіти, який зараз вигляд має дівчина. Тим часом користувачі зазначили, що донька Алана Бадоєва виросла справжньою красунею.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна поділилась рідкісним фото з 21-річною донькою. Також знаменитість розсекретила, як проводить із Наною час у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
602
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie