Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді-2026 через шолом: Дорофєєва, Кароль та інші відреагували

Історія українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Олімпійських іграх-2026 сколихнула не лише спортивну спільноту, а й увесь український народ.

Як відомо, спортсмена дискваліфікували перед першим заїздом через його принципову позицію — він відмовився виступати без «шолома пам’яті», на якому зображені українські атлети, загиблі внаслідок війни з РФ.

МОК заборонив екіпірування із символічними зображеннями, запропонувавши компроміс — чорну стрічку або демонстрацію шолома до та після заїзду. Проте Гераскевич твердо заявив: або він стартує у шоломі, який вшановує полеглих, або не виступає взагалі. І залишився вірним своїй позиції.

Це рішення стало більше, ніж спортивною новиною. Це — голос пам’яті, який неможливо змусити мовчати. Поки у світі шукають «нейтральність», Україна щодня платить найвищу ціну за свободу. І Владислав нагадав про це на головній спортивній арені планети.

Позицію скелетоніста підтримав НОК України. Згодом президент України Володимир Зеленський нагородив спортсмена орденом Свободи. У соцмережах українці масово дякують Гераскевичу за принциповість. Так само не стримують емоцій зірки українського шоубізнесу.

Надя Дорофєєва

«Наш!» — із захватом відзначила вчинок спортсмена співачка.

Маша Єфросиніна

«Ганьба вам, МОК», — різко й зрозуміло відреагувала ведуча.

Тіна Кароль

«Ти — приклад. Пишаємося і вдячні», — щиро звернулася до Гераскевича артистка.

Джамала

«Дуже розумію. Дуже шкода. Це завжди так страшно проявити голос. Дякую за сміливість», — підтримала олімпійця виконавиця.

Юлія Бакуменко — дружина Віталія Козловського

«Не виступив, але переміг! Гідний вчинок! Повага!» — наголосила обраниця Козловського.

Слава Дьомін

«Гідність сильніша медалі», — зазначив інтерв’юер.

Анатолій Анатоліч

«Хотів би подякувати Міжнародному олімпійському комітету за їхній негідний вчинок — дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича. До речі, першого в історії незалежної України. Але за що? За те, що тепер весь світ бачить і чує все те, що хотів донести і показати Владислав — зображення українських атлетів, олімпійців, які загинули під час повномасштабного вторгнення від росії на його шоломі. Тепер вони на перших шпальтах всіх видань світу й сюжетах — всюди Владислав Гераскевич. У мене мурахи шкірою від того, що Владислав пожертвував можливістю виграти медаль», — наголосив шоумен.

