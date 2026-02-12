ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
2 хв

Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді-2026 через шолом: Дорофєєва, Кароль та інші відреагували

Зірки масово підтримали спортсмена й публічно подякували йому за мужню позицію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Владислав Гераскевич, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва

Владислав Гераскевич, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва

Історія українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Олімпійських іграх-2026 сколихнула не лише спортивну спільноту, а й увесь український народ.

Як відомо, спортсмена дискваліфікували перед першим заїздом через його принципову позицію — він відмовився виступати без «шолома пам’яті», на якому зображені українські атлети, загиблі внаслідок війни з РФ.

МОК заборонив екіпірування із символічними зображеннями, запропонувавши компроміс — чорну стрічку або демонстрацію шолома до та після заїзду. Проте Гераскевич твердо заявив: або він стартує у шоломі, який вшановує полеглих, або не виступає взагалі. І залишився вірним своїй позиції.

Це рішення стало більше, ніж спортивною новиною. Це — голос пам’яті, який неможливо змусити мовчати. Поки у світі шукають «нейтральність», Україна щодня платить найвищу ціну за свободу. І Владислав нагадав про це на головній спортивній арені планети.

Владислав Гераскевич у шоломі пам’яті / © Associated Press

Владислав Гераскевич у шоломі пам’яті / © Associated Press

Позицію скелетоніста підтримав НОК України. Згодом президент України Володимир Зеленський нагородив спортсмена орденом Свободи. У соцмережах українці масово дякують Гераскевичу за принциповість. Так само не стримують емоцій зірки українського шоубізнесу.

Надя Дорофєєва

«Наш!» — із захватом відзначила вчинок спортсмена співачка.

Надя Дорофєєва підтримала Владислава Гераскевича

Надя Дорофєєва підтримала Владислава Гераскевича

Маша Єфросиніна

«Ганьба вам, МОК», — різко й зрозуміло відреагувала ведуча.

Маша Єфросиніна підтримала Владислава Гераскевича

Маша Єфросиніна підтримала Владислава Гераскевича

Тіна Кароль

«Ти — приклад. Пишаємося і вдячні», — щиро звернулася до Гераскевича артистка.

Тіна Кароль підтримала Владислава Гераскевича

Тіна Кароль підтримала Владислава Гераскевича

Джамала

«Дуже розумію. Дуже шкода. Це завжди так страшно проявити голос. Дякую за сміливість», — підтримала олімпійця виконавиця.

Джамала підтримала Владислава Гераскевича

Джамала підтримала Владислава Гераскевича

Юлія Бакуменко — дружина Віталія Козловського

«Не виступив, але переміг! Гідний вчинок! Повага!» — наголосила обраниця Козловського.

Юлія Бакуменко підтримала Владислава Гераскевича

Юлія Бакуменко підтримала Владислава Гераскевича

Слава Дьомін

«Гідність сильніша медалі», — зазначив інтерв’юер.

Слава Дьомін підтримав Владислава Гераскевича

Слава Дьомін підтримав Владислава Гераскевича

Анатолій Анатоліч

«Хотів би подякувати Міжнародному олімпійському комітету за їхній негідний вчинок — дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича. До речі, першого в історії незалежної України. Але за що? За те, що тепер весь світ бачить і чує все те, що хотів донести і показати Владислав — зображення українських атлетів, олімпійців, які загинули під час повномасштабного вторгнення від росії на його шоломі. Тепер вони на перших шпальтах всіх видань світу й сюжетах — всюди Владислав Гераскевич. У мене мурахи шкірою від того, що Владислав пожертвував можливістю виграти медаль», — наголосив шоумен.

Анатолій Анатоліч підтримав Владислава Гераскевича

Анатолій Анатоліч підтримав Владислава Гераскевича

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie