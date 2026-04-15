Ольга Сумська назвала імена двох найгарячіших акторів України: "В залі просто верещать"

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Акторка Ольга Сумська відверто висловилася про найсексуальніших акторів України та поділилася власними симпатіями, назвавши імена тих, хто сьогодні формує новий стандарт привабливості в індустрії.

Артистка зізнається: тема зовнішності й харизми в акторському середовищі для неї не чужа. Вона не приховує, що роками отримувала подібні компліменти й досі намагається тримати планку. Водночас, каже, нині з більшим інтересом спостерігає за молодшими колегами. І серед них є ті, чия енергетика буквально захоплює зал.

«Ми вже трошки в іншому прошарку дорослих акторів, але намагаємося, звісно, тримати рівень. Я можу сказати про Тарас Цимбалюк, тому що я з ним працюю і дівчата від нього шаленіють. Коли він виходить на сцену у виставі «Наші Кайдаші», «Основний інстинкт» — це фантастика! В залі просто верещать всі дівчата, а потім ці дівчата стоять в чергу, щоб з ним сфотографуватися», — наголосила акторка в проєкті «По зірках».

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сумська звертає увагу не лише на чоловічу привабливість. За її словами, серед сучасних акторок також є яскраві представниці нової хвилі, які вражають сміливістю та природністю. Вона підкреслює: сексуальність — це не лише зовнішність, а й внутрішня свобода, яку відчуває глядач.

«Ксенія Мішина мене вразила у фільмі «Бачу тебе». Там така еротика. Це я колись була така смілива і знімалась оголеною. Були такі стрічки, де було це виправдано, до речі, за сценарієм. І це було красиво і не було брутально. Тому Ксенія має перфектний вигляд, розкішна леді», — додала вона.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

