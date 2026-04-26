Гламур
362
2 хв

Осадча показала себе дворічну на фото й згадала евакуацію до Куп'янська після трагедії на ЧАЕС

Зірка поділилася дитячими спогадами й архівним фото.

Валерія Гажала
Катерина Осадча

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча у роковини трагедії на ЧАЕС поділилася особистими спогадами про ті події, які назавжди змінили життя мільйонів.

Сьогодні, 26 квітня, минає 40 років від вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС — однієї з наймасштабніших техногенних катастроф у світі. У своєму Instagram ведуча опублікувала архівний кадр із дитинства, де їй лише два роки.

Осадча згадує, що тоді не усвідомлювала небезпеки й раділа несподіваній подорожі з мамою. Тим часом її батьки жили в тривозі, намагаючись розібратися в уривках суперечливої інформації про вибух і радіацію. У підсумку мама з донькою виїхали до родичів у Куп’янськ, тоді як батько залишився в Києві у страху.

Катерина Осадча у дитинстві / © instagram.com/kosadcha

«Цьому фото 40 років і я ще не знаю, що Чорнобиль буде першою великою трагедією в Україні за мого життя. Мені два роки, я радію пригоді незаплановано поїхати далеко на потязі з мамою, а тим часом батьки не знаходять собі місця від уривків страшних новин про вибух на станції, радіацію і „нічого страшного ідіть на демонстрацію“. Мій тато відправив нас з мамою до родичів в Купʼянськ і пішов на цю саму демонстрацію на честь першого травня, адже без варіантів, під страхом звільнення», — написала Осадча.

Зараз знаменитість озирається назад і пригадує, як в евакуації її вагітна мама буквально «збирала по крихтах» будь-які новини. Сьогодні зірка називає Куп’янськ своїм першим місцем безпеки, яке назавжди залишилося в серці, а трагедію Чорнобиля — болісним нагадуванням про ціну людського життя та наслідки замовчування правди.

«Ми з мамою провели все літо в Куп’янську, вагітна мама збирала по краплинах інформацію і може і добре, що тоді не було інтернету, тому що від цих здогадок і припущень можна було б збожеволіти. Купʼянськ назавжди в моєму серці, як моє найперше в житті місце прихистку. А Чорнобильська трагедія — страшне нагадування про ціну людських життів і байдужості режиму…» — підкреслила зірка.

Нагадаємо, нещодавно свою історію після аварії на ЧАЕС розповідала Ірина Білик. Співачка пригадала важку втрату у родині після катастрофи.

