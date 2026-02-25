Санта Дімопулос на Балі викликала лікаря і стурбувала фото під крапельницею

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Реклама

Українська співачка Санта Дімопулос неабияк занепокоїла підписників зізнанням про свій стан.

Артистка наразі перебуває на відпочинку на Балі. Проте відпустка знаменитості минає не зовсім так, як їй би цього хотілось. В Instagram-stories виконавиця поскаржилась на різке погіршення самопочуття. Санта Дімопулос відчувала слабкість, нудоту, зневоднення, біль у шлунку та повністю втратила апетит.

Зрештою співачці довелося звертатися по допомогу до лікарів. Медик прибув та поставив знаменитості крапельницю. Щоправда, артистка побідкалась, що краще їй поки що не стає. Виконавиця переконана, що підхопила на Балі хворобу.

Реклама

Санта Дімопулос під крапельницею / © instagram.com/santadimopulos

"Цілий день слабкість, запаморочення, нудота, зневоднення, біль у животі та повна відсутність апетиту. Викликала лікаря, бо легше не стає. Підхопила щось на Балі", — поділилась з підписниками виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка alyona alyona ділилась, що серйозно захворіла. Артистка пожалілась на свій стан та розкрила симптоми недуги.