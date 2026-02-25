ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Санта Дімопулос на Балі викликала лікаря і стурбувала фото під крапельницею

Артистка пожалілась на погане самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Санта Дімопулос

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Українська співачка Санта Дімопулос неабияк занепокоїла підписників зізнанням про свій стан.

Артистка наразі перебуває на відпочинку на Балі. Проте відпустка знаменитості минає не зовсім так, як їй би цього хотілось. В Instagram-stories виконавиця поскаржилась на різке погіршення самопочуття. Санта Дімопулос відчувала слабкість, нудоту, зневоднення, біль у шлунку та повністю втратила апетит.

Зрештою співачці довелося звертатися по допомогу до лікарів. Медик прибув та поставив знаменитості крапельницю. Щоправда, артистка побідкалась, що краще їй поки що не стає. Виконавиця переконана, що підхопила на Балі хворобу.

Санта Дімопулос під крапельницею / © instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос під крапельницею / © instagram.com/santadimopulos

"Цілий день слабкість, запаморочення, нудота, зневоднення, біль у животі та повна відсутність апетиту. Викликала лікаря, бо легше не стає. Підхопила щось на Балі", — поділилась з підписниками виконавиця.

