Студентка Ілона Гвоздьова пожалілась на тяжку сесію і як на тлі цього занедужала
Хореографиня здивувала планами після того, як здасть сесію.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова пожалілась на складну сесію.
Ще торік знаменитість вирішила здобути другу вищу освіту та стала студенткою. Хореографиня отримує знання в сфері арт-терапії. Наразі Ілона Гвоздьова здає сесію і зізнається, що це зовсім нелегко. Танцівниця говорить, що почувається неабияк втопленою. Проте часу на відпочинок зовсім немає, адже необхідно ще зробити чимало завдань.
На тлі цього всього у танцівниці почав здавати організм. Хореографиня поділилась, що в неї погіршився імунітет, тож вона занедужала. Тож, окрім сесії, Ілона Гвоздьова ще й лікується.
«Мені здається, ця сесія всі соки з мене вижме! Або це блок, або я просто тотально втомилась від усього. Мало того, що завдань ще вагон і маленька таця, так ще й імунітет впав на тлі стресу і я захворіла», — ділиться танцівниця.
Ілона Гвоздьова вже має план, як святкуватиме закриття сесії. Знаменитість не відмовить собі в келиху ігристого та танцюватиме що є сил.
«Здам сесію, клянусь, пити буду три доби і танцюватиму до ранку», — жартує танцівниця.
