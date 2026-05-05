Гламур
209
1 хв

Студентка Ілона Гвоздьова пожалілась на тяжку сесію і як на тлі цього занедужала

Хореографиня здивувала планами після того, як здасть сесію.

Валерія Сулима
Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова пожалілась на складну сесію.

Ще торік знаменитість вирішила здобути другу вищу освіту та стала студенткою. Хореографиня отримує знання в сфері арт-терапії. Наразі Ілона Гвоздьова здає сесію і зізнається, що це зовсім нелегко. Танцівниця говорить, що почувається неабияк втопленою. Проте часу на відпочинок зовсім немає, адже необхідно ще зробити чимало завдань.

На тлі цього всього у танцівниці почав здавати організм. Хореографиня поділилась, що в неї погіршився імунітет, тож вона занедужала. Тож, окрім сесії, Ілона Гвоздьова ще й лікується.

«Мені здається, ця сесія всі соки з мене вижме! Або це блок, або я просто тотально втомилась від усього. Мало того, що завдань ще вагон і маленька таця, так ще й імунітет впав на тлі стресу і я захворіла», — ділиться танцівниця.

Ілона Гвоздьова вже має план, як святкуватиме закриття сесії. Знаменитість не відмовить собі в келиху ігристого та танцюватиме що є сил.

«Здам сесію, клянусь, пити буду три доби і танцюватиму до ранку», — жартує танцівниця.

